Москва, 17 ноября, 2015, 09:48 — ИА Регнум. В Москве 20 ноября состоит международный инженерный форум «Опережающее развитие инжиниринга как условие разработки и быстрого запуска производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции», сообщили в Минпромторге РФ.

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Мероприятие стало традиционной площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов в области инжиниринговой деятельности и инженерного образования. Лозунг III ММИФ-2015: «Высокая инженерия — будущее России».

По мнению организаторов, форум будет способствовать выработке практических рекомендаций, которые позволят более четко обозначить пути решения существующих проблем; формированию подходов к доработке основополагающих документов в области развития инженерной деятельности; предложений путей повышения роли заинтересованных сторон, прежде всего бизнеса, так как именно бизнес сегодня не видит выгоды во внедрении новых технологий; обеспечению перехода страны к другому технологическому укладу.

На форум приглашены представители других органов власти, государственных корпораций, профессиональных и предпринимательских объединений и вузов страны.