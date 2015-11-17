Тегеран, 17 ноября, 2015, 09:31 — ИА Регнум.



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7 ноября в Тегеране открылась «XXI выставка прессы и информационных агентств», сообщает агентство IRNA. В выставке приняли участие около 700 представителей иранских СМИ. Примечательно, что от участия отказались медиа, аффилированные с консервативно-силовым блоком иранской элиты, включая газету Keyhan, политико-культурный еженедельник 9day, сайт Rajanews, а также информационные агентства Tasnim News и Fars News.

В день открытия выставки Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал нескольких журналистов, объявив их агентами влияния. 8 ноября выставку посетил президент Хасан Рухани. В своем обращении к участникам глава правительства говорил о свободе слова и развитии СМИ, сделав несколько резких заявлений.

В начале выступления Рухани отметил важную роль СМИ в развитии и реализации государственной политики как внутри страны, так и на международной арене. «Если люди не будут верить в будущее, то построение конкурентной экономики и постановка долгосрочных целей станет невозможной», — цитирует президента сайт President.ir.

Рухани подчеркнул необходимость равенства всех СМИ перед законом. «СМИ не должны играть роль «тайной полиции». Когда читаешь их заголовки, становится понятно, кого завтра арестуют, где будет остановлена работа предприятия или по чьей репутации нанесут информационный удар», — заявил Рухани.

Президент призывает давать возможность молодым СМИ «развиваться и обретать крылья, а не душить их в зародыше под сомнительными предлогами». По мнению Рухани, правительство готово воспринимать критику со стороны медиа. «Нет никаких препятствий для создания кем-либо на свои личные средства СМИ, выступающих с критикой правительства. Однако недопустимо, чтобы подобные СМИ создавались на народные деньги, и тем более за счет иностранных спонсоров. При этом не нужно путать конструктивную критику с ложью, клеветой и пустыми упреками», — отметил президент.

«Страна готова для экономического рывка. Необходимо приложить совместные усилия к построению государства, в котором экономика, наука и технологии будут на высоком уровне. Главное желание и требование правительства к работе национальных СМИ — создание позитивной информационной повестки в постсанкционный период. Мы должны понимать, что снятие санкций автоматически не решит наши экономические проблемы, — заявил президент. — У любого государства есть враги как внутренние, так и внешние. Необходимо с ними бороться. Пагубно постоянно запугивать народ внешними угрозами и врагами. Нельзя рисовать только черно-белую картину».

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Все статьи автора: Кирилл Джавлах