Вашингтон, 17 ноября, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Ученые из США провели ряд исследований и выявили еще одно различие между мозгом человека и его ближайшего родственника — шимпанзе. Полученные данные были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

animal-photos.ru Шимпанзе

Результаты работы показали, что размер человеческого мозга и мозга шимпанзе определяется генетическими факторами. А что касается организации мозга, то у приматов она передается по наследству, у человека, напротив, происходит развитие организации серого вещества под воздействием факторов внешней среды.

Отметим, что в ходе этого исследования ученые впервые изучили и оценили наследуемость структуры мозга у обезьяны по сравнению с человеком. Итак, для научных целей взяли 206 образцом мозга у шимпанзе и 217 человеческих. Причем образцы человеческого мозга получили от близнецов и братьев, а мозги приматов взяли от родственников: матерей и их потомства, а также полусиблингов.

Ведущим автором исследования является Айда Гомес-Роблес. Он объяснил, что благодаря результатам этой работы выяснилось, что мозг человека оказался намного более восприимчив к внешней среде.

«Именно эта особенность облегчает адаптацию человека, его мозга и поведения к меняющейся реальности… и ускоряет культурную эволюцию», — отметил ученый.

ИА REGNUM напоминает, в июле этого года один из автор научной статьи в Nature Communications заявил, что руки человека более примитивны, чем конечности шимпанзе. К такому выводу он пришел, проанализировав, что умение изготавливать орудия и обращаться со сложными устройствами, вероятнее всего, связано с эволюцией мозга и нервной системы, а не рук.

Однако с этой теорией не согласились многие другие ученые, в том числе американский палеоантрополог Сергио Альмесиха. Он вместе с коллегами сравнил форму и размер пальцев руки человека, ныне живущих обезьян, неандертальцев, ардипитека, автралопитека и так далее. Измеряя размер передних конечностей на компьютере, ученые обнаружили, что у общего предка шимпанзе и человека руки были почти такие же, как у современных людей. Как выяснилось, также оказалось и с гориллами.

Таким образом, после проведения ряда исследований палеантропологи установили, что основные пальцы шимпанзе и орангутанов, которые имеют вытянутый характер, являются более специализированными, продвинутыми для жизни среди деревьев. А освоение человеком орудия труда происходило не благодаря рукам, а из-за роста и эволюции головного мозга.