Берлин, 17 ноября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Вдохновленный прогрессом по Ирану, Европейский союз примеряет на себя роль «медиатора» в ближневосточном урегулировании. Глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц опасается эскалации «матери всех конфликтов», как он именует палестино-израильский. «Разворот» Соединенных Штатов на Тихоокеанский регион, где они заняты предотвращением гегемонии Китая, дает шанс для европейцев.

tribuna.ru Армия обороны Израиля

К тому же для США на Ближнем Востоке ситуация в Сирии и Ираке приоритетнее, нежели право палестинцев на суверенитет. Не зря бывший госсекретарь Генри Киссинджер после провозглашения «Исламского государства» заявил, что Израилю не нужно искать постоянного урегулирования, пока ближневосточный хаос не утихнет.

На другом берегу Атлантики господствуют иные настроения. В конце октября верховный представитель ЕС Федерика Могерини поочередно встретилась с Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом, призывая обе стороны к миру. 11 ноября Еврокомиссия одобряет резолюцию, обязывающую поставщиков с «оккупированных территорий» этикетировать товары в Евросоюз.

Тель-Авив воспринимает этот шаг в штыки. Израильский посол в ФРГ Яков Хадас-Хандельсман обвиняет ЕС в подрывании мира: «Если предприниматели под страхом бойкота будут вынуждены переместить производство на основную территорию Израиля, 30 тыс. палестинцев потеряют главный источник дохода».

Протоограничительные акции малоэффективны, считают представители ЕП. Шотландский депутат Алин Смит уверен, что не стоит ожидать «прекращения оккупации», когда «самые смелые шаги Брюсселя ограничиваются претензиями по маркировке». Смит обвиняет Евросоюз в «двойных стандартах»: запрещая аналогичные товары из Крыма, в отношении Израиля ЕС ограничивается требованием «лейблов».

В декабре 2014 г. ЕП одобрил резолюцию, допускающую признание Палестинского государства, но «в процессе» и «при благоприятном развитии новых мирных переговоров». Правовой акт не носит юридически обязательный характер. Двоякость позиции ЕС — отражение настроений в Берлине.

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Все статьи автора: Камран Гасанов