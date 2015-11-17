Москва, 17 ноября, 2015, 09:07 — ИА Регнум. На московском рынке аренды жилья возродился съем квартир в складчину, причем арендаторами являются не студенты и мигранты, а взрослые и семейные люди, пишет журнал «Коммерсантъ».

Цитата из к/ф «Стиляги». реж. Валерий Тодоровский. 2008. Россия Сергей Гармаш

Согласно исследованию экспертов «Инком-Недвижимости», из всего объема многокомнатных квартир в совместную аренду сдавались 57% объектов. Год назад этот показатель не превышал 38%.

Появился и новый тип арендаторов: для получения дополнительного дохода родственники сдают свои однокомнатные и 2-комнатные квартиры, объединяются и живут в арендованном жилье. Еще год назад такие сделки считались уникальными. Пока это сугубо антикризисная мера, но если подобные случаи начнут формировать основную статистику, речь пойдет уже о катастрофе рынка аренды жилья, отмечают эксперты.

Доходам населения расти неоткуда, сдавать квартиры все труднее, цены продолжают падать, отмечает издание.

Так, в ноябре стоимость аренды самого дешевого жилья опустилась ниже 20 тысяч рублей. Причем не в «новой Москве», а в пяти минутах транспортом от станции метро «Октябрьское поле».

Заметно упали цены на жилье премиум и бизнес-класса, но самые заметные метаморфозы происходят на рынке бюджетных многокомнатных квартир. Например, появились трехкомнатные квартиры с отделкой и новой техникой за 40 тыс. рублей в месяц и двушки за 35 тыс., хотя раньше столько стоила аренда «бабушкиных» однушек в отдаленных районах.

Получается, что время столичных рантье как класса заканчивается, констатирует издание.

На каждого арендатора приходится по 3−4 предложения, так что у квартиросъемщиков есть и выбор, и возможность диктовать цены. Поняв, что сдавать квартиру невыгодно, собственники торопятся ее продать, но и в этом сегменте ситуация не лучше.

Покупателей с «живыми деньгами» фактически нет, поэтому продавцам приходится либо снижать цены, либо ждать лучших времен. Эксперты же советуют избавляться от лишних квартир сейчас, потому что «дальше цены пойдут вниз».