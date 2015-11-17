Тбилиси, 17 ноября, 2015, 08:49 — ИА Регнум. Ситуация и события, происходящие на политической арене Грузии, все больше напоминают игру в театр абсурда. Некий умелый (или неумелый и бездарный, но рассчитывающий на доверчивость и тупость народа) сценарист пишет и пишет все новые картины, которые так же ловко (или бездарно) разыгрывают одни и те же актеры. Часть их до определенного времени была в тени и играла из-за кулис, а недавно вышла на сцену, другие играли и продолжают играть в открытую, то наступая, то умолкая ненадолго.

diggita.it Театр абсурда

Лица в грузинской политике не меняются, но меняют свою ориентацию и политическую принадлежность, идеи и идеалы. Легко переходят из одной партии в другую, создают новые политические организации, придумывают им новые названия. А суть остается прежней.

Эти самые лица занимают важные государственные посты, затем уходят из политики в общественный сектор, или наоборот, годами работают в неправительственном и общественном секторе, а затем переходят в политику. Осваивают новые роли и с новым рвением приступают к игре, позабыв о том, как играли в прежнем облике, какие делали заявления и какие отстаивали идеи.

Театр абсурда разыгрывался в Грузии и в дни гражданской войны 1991−1992 годов в Тбилиси, и во время инсценировки неких террористических актов против экс-президента Шеварднадзе, и в период «революции роз»… Сценами из этого большого спектакля сегодня представляются многочисленные акции протеста оппозиции 2007−2010 годов, приход в политику «нового мессии» в лице Бидзины Иванишвили, победа на выборах 2012 года созданной им коалиции «Грузинская мечта», уход Иванишвили из политики в общественный сектор.

То, что происходит в Грузии в последний период, еще больше напоминает театр абсурда, когда власть не может властвовать, а повестку дня ей диктуют те, кто представляет себя оппозицией или кого навязали Грузии как «самую сильную оппозицию».

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Все статьи автора: Ирина Инашвили