Калининград, 17 ноября, 2015, 08:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции Польши отказывает в выдаче российским властям калининградского бизнесмена Виктора Богдана, называемого в прессе «янтарным королём». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски, уточняя, что имеет в распоряжении копию соответствующего документа.

Агитационный реквизит Богдана в Калининградской области

«Ссылаясь на последний телефонный разговор, а также на письмо от 16 ноября 2015 года касательно решения о запросе властей Российской Федерации об экстрадиции Виктора Богдана, любезно информирую, что постановлением от 13 ноября 2015 года министр юстиции принял решение об отказе в передаче выше упомянутого гражданина российским органам юстиции. Копия решения будет доставлена защите и обвиняемому (после перевода документа) Окружным судом города Гданьск», — говорится в документе.

Адвокат «янтарного короля» Яцек Потульски также официально подтвердил это решение, сказав, что «это ожидаемое решение, поскольку количество сомнений в этом деле зашкаливало».

ИА уточняет, что в июне 2013 года Богдан был объявлен в федеральный розыск по подозрению в незаконном возмещении НДС на 250 млн рублей при продаже янтаря. После возбуждения уголовного дела Богдан скрылся в Польше, где был задержан местными полицейскими и предстал перед судом.

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов, комментируя ситуацию с возбуждением дела, заявил журналистам: «К сожалению, этот бизнес «крышевали» бандиты — в прямом смысле слова». Защита же россиянина в Польше с начала судебного процесса позиционировала дело как «политическое».

Напомним также, что с именем Богдана связывают выборы в Балтийском муниципальном районе, где в местный совет депутатов попали люди, связанные с янтарным бизнесменом.