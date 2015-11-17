Вашингтон, 17 ноября, 2015, 07:41 — ИА Регнум.



2-5-cheloveka.com Голливудский актёр Чарли Шин

Голливудский актёр Чарли Шин в эфире NBC объявит о том, что он ВИЧ-инфицирован. Программа выйдет 17 ноября, пишет TMZ.

Актеру было известно о ВИЧ в течение последнего года. Он рассказывал об этом близким друзьям, после чего информация о его болезни стала распространяться.

Издание отмечает, что Шин неоднократно получал угрозы судебных исков от бывших партнерш. Угрозы поступали из-за того, что звезда не предупреждал женщин о своем положительном ВИЧ-статусе.

Актёру, продюсеру и режиссеру сейчас 50 лет. В его фильмографии — более 40 лент.