Красноярск, 17 ноября, 2015, 07:17 — ИА Регнум. Красноярск с краткосрочным визитом посетил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, он провел рабочее совещание по подготовке к Всемирным студенческим играм 2019 года и Красноярскому экономическому форуму (КЭФ).

krsk2019.ru Вторая годовщина выбора Красноярска столицей зимней Универсиады-2019

Напомним, вице-премьер курирует подготовку Красноярска к Универсиаде-2019, а также возглавляет оргкомитет КЭФ.

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Аркадий Дворкович вместе с губернатором края Виктором Толоконским посетил несколько спортивных объектов, которые будут задействованы в ходе соревнований Универсиады.

Зампредседателя правительства РФ побывал в Академии зимних видов спорта, где ознакомился с работой спортивно-тренерского блока «Горный» и ходом строительства многофункционального комплекса «Сопка». В краевом правительстве уточнили, что возведение объекта ведется с опережением графика — в работу его планируют сдать в начале 2018 года. Также вице-премьер посетил Академию биатлона.

Позже на совещании Толоконский рассказал, что по семи объектам, которые предстоит построить к Универсиаде, уже получены положительные заключения экспертизы. По еще 17 документы экспертам передали в начале ноября. Основное строительство объектов должно начаться в следующем году. «Перед нами стоят задачи сделать Красноярск не только городом с удобной и качественной спортивной инфраструктурой, но и преобразить его внешне. Будет построен новый терминал аэропорта, будут проведены работы по освещению трассы из города в аэропорт, также запланированы ремонт дорог в самом Красноярске и замена подвижного состава общественного транспорта. Параллельно с этими вопросами уже сейчас решаются задачи по размещению гостей, их питанию и культурной программе», — отметил Виктор Толоконский.

«Аркадий Дворкович остался доволен темпом подготовки к спортивным соревнованиям», — заверили в правительстве Красноярского края. Однако вице-премьер РФ уточнил, что «уже сейчас нужно заниматься не только строительством, но и программой открытия и закрытия игр, чтобы еще до начала реконструкции стадиона, на котором пройдут эти события, понимать, какие технические возможности необходимо учесть, для того чтобы программа была интересна зрителям и спортсменам».

Также на совещании шла речь о подготовке к XIII Красноярскому экономическому форуму. Он пройдет в краевом центре с 18 по 20 февраля 2016 года.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре текущего года стало известно, что подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске подорожала на 20%. На подготовку к студенческим играм уйдут 48 миллиардов рублей вместо запланированных ранее 40 миллиардов. Каждый четвертый рубль будет выделен из краевого бюджета, остальные — из федерального.

Напомним, Универсиада в Красноярске пройдет в марте 2019 года.