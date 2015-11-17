Владивосток, 17 ноября, 2015, 06:34 — ИА Регнум. Сертификаты на строительство жилья или приобретение квартиры до конца 2015 года получат 328 молодых семей в Приморье. Еще 458 семей получат субсидии из краевого бюджета уже в 2016 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

plus.google.com В Приморье реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»

По информации департамента по делам молодежи, соответствующие сертификаты предусмотрены согласно программе «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края».

«Количество муниципалитетов — участников подпрограммы ежегодно растет. В следующем году участие примут 24 муниципальных образования, включая Чугуевский муниципальный район и Дальнегорский городской округ», — отметили в ведомстве.

Претендентами на государственную поддержку могут стать молодые семьи, в том числе и неполные, возраст супругов в которых не превышает 35 лет. Согласно одному из условий программы, семья должны признать нуждающейся в улучшении условий проживания.

Площадь будущего жилья при этом рассчитывается от количества членов семьи. Два человека — 41 квадратный метр, три — 54, четыре — уже 72 квадратных метра. Семьи из пятерых человек и более — свыше 90 квадратных метров.

«Субсидия для участников программы на приобретение жилья составляет 30% от расчетной стоимости жилья для молодых семей без детей и 35% при наличии одного и более детей», — сообщили в департаменте.

В общей сложности, начиная с 2011 года, в программе приняли участие свыше 500 молодых семей. В 2014 году их число достигло 285.

Более подробную консультацию по участию в программе каждая молодая семья может получить в органах местного самоуправления.