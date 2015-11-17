Новосибирск, 17 ноября, 2015, 06:32 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске с рабочим визитом находится министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, планируется, что Дмитрий Ливанов примет участие в пленарном заседании III Всероссийского съезда «Школьное математическое образование». Министр образования представит доклад о реализации концепции развития математического образования в Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Ливанов

Кроме того, Дмитрий Ливанов совместно с главой области Владимиром Городецким примет участие в церемонии официального открытия нового корпуса Новосибирского государственного университета.

Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Российской академией образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неофициальное открытие учебной части нового корпуса Новосибирского госуниверситета состоялось в конце августа. Открыл новый корпус кот старшего преподавателя кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета НГУ Людмилы Будневой. Чтобы выбрать главное действующее лицо церемонии открытия, был проведён конкурс среди четвероногих претендентов. Кот по имени Ништяк одержал победу, опередив 130 других котов, претендовавших открыть новый, правда еще не до конца достроенный, корпус.

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Планировалось, что официальное открытие состоится 4 сентября. Но в этот день состоялось очередное неофициальное открытие — студенты устроили «космический пикник» с лазерным шоу и развлекательной программой. В середине сентября новый главный корпус НГУ посетил полпред президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, а месяц спустя там побывал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

С 9 ноября в новое здание частично переехали факультет психологии, экономический факультет, факультет журналистики, механико-математический факультет. Занятия остальных факультетов, кроме физического факультета, который остается в существующем здании, будут переведены в новый главный корпус позже, сообщили ИА REGNUM в НГУ.

«Впервые за долгие десятилетия мы получили новые учебные площади, при этом настолько современные. Сейчас мы постепенно запускаем учебный процесс, даем возможность студентам и преподавателям освоиться в новом здании, утрясти все нюансы, связанные с расписанием», — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.

По официальным данным, общая площадь здания составляет 55 тысяч кв. метров, из них учебный корпус — 45 тысяч кв. метров, 12-этажное здание ректората и гостиницы для приезжающих профессоров и научных делегаций — 10 тысяч кв. метров. В учебном корпусе разместились 116 различных аудиторий, 63 компьютерных и лингафонных класса, две большие поточные аудитории на 325 мест. Здесь будут обучаться 11 факультетов из 13, кроме физического и факультета естественных наук.

Стоимость проекта — более 4 млрд рублей. Строительство осуществлялось в рамках федеральной целевой программы на средства федерального бюджета. Новый корпус строили семь лет.