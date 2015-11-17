Москва, 17 ноября, 2015, 04:36 — ИА Регнум. Рабочий погиб при обрушении кирпичной стены в находящемся на реконструкции комплексе Московской консерватории в Среднем Кисловском переулке. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

report-e.com Автомобиль «скорой помощи»

Трагический инцидент произошёл около полуночи. Сотрудника строительной организации придавило обрушившейся стеной в подвале здания.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавшего из-под груды кирпича, однако от полученных травм мужчина скончался при оказании ему медицинской помощи.

Здание XVIII века в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы является частью комплекса Московской государственной консерватории имени Чайковского и находится на реконструкции.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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