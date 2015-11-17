Южно-Сахалинск, 17 ноября, 2015, 04:06 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставит под арестом банковские счета членов семьи экс — губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Денежные средства членов семьи обвиняемого во взяточничестве фигуранта признаны вещественным доказательством, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

.safeboxsingapore.com Арест счетов

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Как сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы арестовал Хорошавина по делу о получении взятки в размере 5,5 миллионов долларов при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Поздней ему было предъявлено еще одно обвинение в рамках второго дела о взяточничестве на сумму более 15 миллионов рублей.

Мосгорсуд отказался отменить арест нескольких счетов Ирины Хорошавиной и сына Ильи. Они находятся в различной валюте: доллары, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, сейшельские рупии, а также рубли.

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Так, следователь подчеркнул, что в настоящий момент ведомство не располагает какой-либо информацией, которая бы подтверждала законность способа получения денежных средств. На основании этого их могут направить в счет погашения ущерба потерпевшим, штрафов или же деньги попадут под санкцию о конфискацию имущества.

Между тем, во вторник, 17 ноября, в Гагаринском суде состоится заседание о разделе имущества супругов Хорошавиных. В начале месяца брак был расторгнут, и теперь Ирина просит признать за ней право на квартиру в Москве.