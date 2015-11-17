Приморье сохранит индексацию социальных выплат в 2016 году
Владивосток, 17 ноября, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Индексация ежемесячных социальных выплат сохранится в Приморье на 2016 год. Такое решение принял губернатор региона Владимир Миклушевский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья большинством голосов поддержали проект краевого бюджета на 2016 год. Основным вектором формирования стала социальная направленность, а также исполнение Указов президента России. Особое внимание также уделялось и повышению качества государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются населению региона Дальнего Востока.
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В Приморье сохранят индексацию социальных выплат на следующий год. В данном случае речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, региональном материнском капитале, ежемесячной выплате на содержание приемного ребенка, а также о ежемесячной выплате на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой в семьях граждан.
«Речь идет о самых незащищенных категориях граждан, поэтому считаю справедливым сохранить индексацию данных социальных выплат в Приморье», — обозначил губернатор Приморья
При этом Владимир Миклушевский еще раз подчеркнул, что бюджет региона на 2016 год сохранит свою социальную направленность.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за прошедшие десять месяцев 2015 года в рамках реализации мер социальной поддержки было направлено 13,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Различные выплаты и пособия в крае получает порядка 750 тысяч человек, то есть почти треть всего населения субъекта Российской Федерации.
Сегодня в Приморье действуют 53 меры соцподдержки населения. В частности, 16 видов — пособия для семей с детьми. Так, ежемесячная выплата для семей с тремя и более детьми составляет 13 439 рублей на одного ребенка (ее получатели — это 7 864 человека). Всего в этом году уже выплачено 911,7 миллиона рублей: 373,5 миллионов —краевой бюджет и 536,2 — федеральные средства.