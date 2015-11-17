Владивосток, 17 ноября, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Индексация ежемесячных социальных выплат сохранится в Приморье на 2016 год. Такое решение принял губернатор региона Владимир Миклушевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.ivankmit.com В Приморье индексируют социальные выплаты

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья большинством голосов поддержали проект краевого бюджета на 2016 год. Основным вектором формирования стала социальная направленность, а также исполнение Указов президента России. Особое внимание также уделялось и повышению качества государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются населению региона Дальнего Востока.

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В Приморье сохранят индексацию социальных выплат на следующий год. В данном случае речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, региональном материнском капитале, ежемесячной выплате на содержание приемного ребенка, а также о ежемесячной выплате на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой в семьях граждан.

«Речь идет о самых незащищенных категориях граждан, поэтому считаю справедливым сохранить индексацию данных социальных выплат в Приморье», — обозначил губернатор Приморья

При этом Владимир Миклушевский еще раз подчеркнул, что бюджет региона на 2016 год сохранит свою социальную направленность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за прошедшие десять месяцев 2015 года в рамках реализации мер социальной поддержки было направлено 13,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Различные выплаты и пособия в крае получает порядка 750 тысяч человек, то есть почти треть всего населения субъекта Российской Федерации.

Сегодня в Приморье действуют 53 меры соцподдержки населения. В частности, 16 видов — пособия для семей с детьми. Так, ежемесячная выплата для семей с тремя и более детьми составляет 13 439 рублей на одного ребенка (ее получатели — это 7 864 человека). Всего в этом году уже выплачено 911,7 миллиона рублей: 373,5 миллионов —краевой бюджет и 536,2 — федеральные средства.