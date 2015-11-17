Анталья, Турция, 17 ноября, 2015, 03:29 — ИА Регнум. Багаж некоторых из сотрудников российских СМИ, освещавших саммит G20 в турецкой Анталье, по ошибке был отправлен в Париж, сообщает телеканал RT.

banzaj.pl Багаж

Вечером 16 ноября появилась информация о том, что турецкий пятизвездочный отель Maxx Royal Belek, в котором на время саммита останавливались некоторые делегации стран G20, в том числе России, потерял чемоданы шести российских журналистов.

Сообщалось, что багаж могли погрузить на борт азербайджанской делегации, которая отправилась во Францию.

После предпринятых поисков, чемоданы действительно были найдены в Париже. В настоящее время предпринимаются меры для возврата багажа владельцам.

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