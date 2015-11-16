Бостон, США, 17 ноября, 2015, 02:21 — ИА Регнум. Полиция не обнаружила взрывных устройств не в одном из четырёх зданий Гарвардского университета в США после сообщения о якобы заложенной бомбе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

businessinsider.com Гарвардский университет

«Все четыре здания — Научный центр, «Эмерсон», «Север» и «Тейер» холлы — были тщательно проверены правоохранительными органами, признаны безопасными и вновь открыты», — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Подчёркивается, что «ничего, подтверждающего угрозы, которые поступили по электронной почте, найдено не было, расследование в отношении их источника продолжается».

Как ранее передавало ИА REGNUM, из зданий Гарвардского университета в Кембридже в связи с угрозой взрыва были эвакуированы все студенты и сотрудники.

Сообщалось, что руководство университета получило неподтверждённую информацию о заложенной бомбе в Научном центре, а также в трех других зданиях университетского комплекса.