Минск, 17 ноября, 2015, 01:42 — ИА Регнум. Состоявшееся 16 ноября в Минске выступление российского публициста Николая Старикова началось с потасовки, но состоялось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nstarikov.ru Николай Стариков на встрече с читателями в Минске

Николай Стариков с третьей попытки провёл встречу со своими читателями и теми, кто желал вступить с ним в дискуссию. Две предыдущие закончились неудачно — представители прозападной оппозиции «сигнализировали» правоохранителям и организациям, предоставлявшим помещение для встреч, о якобы огромной опасности, исходящей от российского публициста, являющегося лидером партии «Великая Россия» и одним из лидеров российского «Антимайдана». Из-за жалоб идейных оппонентов Старикову отказали в возможности выступить в издательстве «Светоч» и конференц-зале гостиницы «Беларусь». Наконец, минский Дом Москвы предоставил помещение для выступления.

На встречу прибыли не только представители белорусской интеллигенции, но и представители прозападной оппозиции в Белоруссии. Среди них было несколько «журналистов», а также членов зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт», считающейся молодёжным крылом расколотого националистического «Белорусского народного фронта». До 16 ноября многие были уверены, что в БНФ и МФ есть интеллектуалы, способные отстаивать свою точку зрения аргументировано. Считалось также, что в этих организациях есть боевики, которые могут стать ядром белорусского «майдана».

Как только слово было предоставлено Старикову, с кресел в зале сразу же вскочили три молодых человека, один из которых начал дуть в дудку, а двое других скандировать «Чемодан-Вокзал-Россия!». Не прошло и нескольких секунд, как хулиганов скрутили и пинками вытолкали за двери. Потасовка длилась менее минуты. Выяснилось, что на собрание пришли представители изданий, обслуживающих прозападную оппозицию в Белоруссии, которых интересовали именно выдворенные, а не Стариков или его общение с белорусами.

После выступления русофобов «на разогреве» даже самые флегматичные из нескольких десятков прибывших интеллигентов с трудом сдерживали свои эмоции. Сам Стариков не упустил возможность поглумиться над теми, у кого из аргументов оказались лишь кляузы, лозунг времён «перестройки» и дудка, а не способность к цивилизованному диалогу и отстаивание на деле декларируемых ценностей европейской демократии.

После срыва двух подряд попыток встретиться с читателями, Стариков написал в своём блоге (орфография и пунктуация оригинала): «Итак — что же происходит. А все, как обычно. Вранье, ложь, подтасовки. Началась настоящая информационная атака, целью которой является срыв моей встречи с жителями Беларуси. Кто этим руководит? Игорь Лосик — журналист финансируемой Госдепом США «Радио Свобода», работает и сидит в Чехии, выступает за убийства русских на Донбассе, яро поддерживающий Майдан, выступает против России и лично Владимира Путина. Имеет твиттер аккаунт с 80 тысячами подписчиков @belamova, также он ведет аккаунты Радио Свободы в твиттере и фейсбуке. Вот эта «личность» с Радио Свобода, наряду с другими местными «майданщиками», свободы слова, как раз и не хочет, так как возразить мне им будет нечего. Открытую дискуссию в информационном поле они провалят, поэтому проигрывая в идеологической борьбе, начинают заниматься информационным «прессингом» и «боксом».

Стариков указал на три издания, которые, по его мнению, клевещут на него и выступают подстрекателями русофобствующих провокаторов. Сайт белорусского «Румола» также отметил «активные попытки местных национал-шовинистов сорвать мероприятие». Тем не менее, встреча российского публициста с белоруской общественностью, в том числе и с не лучшими её представителями, состоялась.

Как сообщало ИА REGNUM, прозападная оппозиция в Белоруссии считает Александра Лукашенко «диктатором», «вассалом Москвы» и нелегитимным правителем, но при этом пишет доносы на своих идейных оппонентов в Администрацию президента, КГБ, МВД, Прокуратуру, различные министерства и ведомства, добиваясь репрессий. Увольнения и преследования русофобов демонстрируют двойные стандарты местных «правозащитников» и «журналистов», способных быстро переходить от написания доноса и требования репрессий к осуждению ущемления свободы слова, мнений, собраний и прочих «демократических ценностей».