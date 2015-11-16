Анталья, Турция, 17 ноября, 2015, 01:33 — ИА Регнум. Самолет главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска задержан в аэропорту в Турции из соображений безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой свои источники.

Взлетная полоса

По сведениям агентства, Юнкер и Туск должны были вылететь из Антальи в Брюссель после саммита лидеров G20 на самолёте, предоставленном авиакомпанией Belgian Air Force, однако из соображений безопасности их попросили задержаться до следующего дня и улететь другим бортом.

Известно, что все другие самолёты вылетели из аэропорта по расписанию. Турецкими службами начато расследование, сообщил источник.

Как передавало ИА REGNUM, в турецкой Анталье с 15 по 16 ноября проходил саммит «большой двадцатки». Лидеры России, Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии обсудили вопросы глобального сотрудничества.

Главными темами для обсуждений в этот раз стали: мировая экономика, устойчивый рост и развитие, борьба с изменением климата, проблемы инвестиций, торговли и энергетики.

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