Москва, 17 ноября, 2015, 19:01 — ИА Регнум. Посетителей Еврейского музея и центра толерантности в Москве, открытого в 2012 году при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова, заверяют в существовании периодов «советской оккупации», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, в настоящее время на стенде бесплатной выставки фотографий с воспоминаниями автора-фотографа Юрия Дойча «Последний лист» говорится о советской оккупации Чехословакии. «Август 1968. Советские танки оккупировали Чехословакию и статус Юрия, студента летней школы в Лондоне, за одну ночь изменился на статус беженца», — такими словами начинается рассказ об авторе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта Европы 1939-1940гг в Еврейском музее и центре толерантности. Желтым цветом выделена территория, «оккупированная» СССР

Кроме того, в постоянной экспозиции представлены карты, на которых в условных обозначениях отмечены территории, «оккупированные СССР» в 1939 году: Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная Украина, Молдавия.

Отметим, что на открытии музея более трех лет назад, 8 ноября 2012 года, министр иностранных дел Сергей Лавров зачитал телеграмму президента РФ Владимира Путина, в которой говорилось: «Мы должны четко понимать, что любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, отрицать Холокост — позорную страницу мировой истории — это не просто циничная и беспринципная ложь. Это забвение уроков истории, которое может привести к повторению трагедий».

В Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, на Украине последнего времени официально признаётся «научной» только одна формулировка пребывания этих стран в составе СССР — «советская оккупация», а её отрицание карается (в России этот вопрос официально не регулируется). Признание же «советской оккупации» — идущее рядом с официальным прославлением местных гитлеровских коллаборационистов, включая эсэсовцев — служит основанием для выдвижения России официальных требований о выплате ею «компенсации за ущерб, причинённый советской оккупацией».

Так, например, в одном из документальных сборников по истории Прибалтики, вышедшем под эгидой РАН и под редакцией сопредседателя Российско-латвийской комиссии историков Александра Чубарьяна, в тексте, подготовленном от имени российской стороны, «советская оккупация» уже была признана научным фактом.

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Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Риге министры юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и Эстонии Урмас Рейнсалу на конференции «Зачем подсчитывать ущерб от советской оккупации?» подписали декларацию о необходимости подсчета и возмещения ущерба от советской оккупации.

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В документе сказано: «Пришло время подсчитать научно обоснованным способом потери, вызванные тоталитарной коммунистической оккупацией. Этой декларацией мы подчеркиваем необходимость того, чтобы национальные эксперты и политики трех стран увеличили совместные усилия в этом направлении». Казалось бы, после таких подсчётов РФ стоит готовиться к искам. Однако ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не верят, что с юридической точки зрения у этих требований может быть перспектива.

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