Астана, 17 ноября, 2015, 00:30 — ИА Регнум. Украина готова присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) Китай — Европа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги, КТЖ), 16 ноября в Киеве в рамках круглого стола состоялась презентация возможностей ТМТМ.

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Генеральный директор ПАО «Укрзалiзница» (Украинские железные дороги) Александр Завгородний отметил, что компания готова присоединиться к развитию перевозок в данном направлении с использованием украинской транспортной инфраструктуры.

Как отмечают в КТЖ, ТМТМ — это проект, направленный на повышение транзитного потенциала стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

Напомним, что в июле этого года был запущен первый контейнерный поезд «Nomad Express» по маршруту Китай (Шихези) — Казахстан (Достык-Актау порт) — Азербайджан (Кишлы). Расстояние протяженностью 4 726 км поезд преодолел за 6 суток. Данный маршрут открыт в рамках реализации новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол» и китайской программы «Новый Шелковый путь», уточняют в КТЖ. В конце ноября совместно с китайской стороной будет организован контейнерный сервис «Nomad Express» по маршруту Китай — Казахстан — Азербайджан — Грузия — Турция (Стамбул). В КТЖ потенциал контейнерных перевозок по ТМТМ к 2020 году оценивают в 300 тысяч TEU.

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