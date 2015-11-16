Ярославль, 16 ноября, 2015, 23:02 — ИА Регнум.



4.bp.blogspot.com Актуальное чтение для политического класса Ярославской области Российской Федерации

Наверное, было бы логично за год до выборов в Государственную Думу РФ, которые открывают целый электоральный цикл в стране, проанализировать состояние и перспективы политических партий в Ярославской области. Как и в других регионах России политическая ситуация имеет свою специфику и достаточно серьёзно отличается от ситуации в других субъектах Российской Федерации. У каждого региона есть история, у каждой политической партии в регионе есть история, поэтому это обуславливает некоторые различия.

Разделить политические партии можно по очень многим параметрам и придумать многослойность политической сетки: здесь консервативные, здесь либеральные, здесь социально-ориентированные и т.д. Дабы не запутаться в таком множестве параметров, я предлагаю для удобства анализа разделить политические партии на три спектра. Первый — провластный спектр, во главе с «Единой Россией». Второй — оппозиционный спектр. Сюда входит множество партий — это и «ПАРНАС», и «Яблоко», и «Гражданская платформа». И, наконец, третья группа — скажем так — группа «Центр». Сюда входят и парламентские партии, как-то КПРФ, ЛДПР, «эсеры», и вновь возникающие центристские партии — «Родина», «Патриоты России». Для описания ситуации я бы предложил именно такую классификацию партий, т.к. иные, более привычные, категории множатся различными вариантами изначальных политических идеологий партий и их позиций в конкретных обстоятельствах. В итоге можно легко запутаться в кажущемся многообразии политических партий.

К первой группе, безусловно, относится сама партия власти — «Единая Россия». Традиционно на протяжении последних лет Ярославская область держала антирекорд «Единой России» навыборах в Государственную Думу РФ. Семь лет назад это были 53% по партийным спискам, а три года назад — уже 29%. В этом смысле Ярославская область голосует как Москва или Питер, т. е. фактически «Единая Россия» набирает здесь минимальное кол-во голосов. Если говорить в целом, то за последние насколько лет партия вышла на пик своей популярности и стоит ожидать опять снижения её рейтингов, хотя бы в силу естественных гармонических процессов. Вопрос только в том, насколько будет крутое это пике. Я думаю, что «Единая Россия» это понимает и предпримет какие-то технологические действия. Как будет в Ярославской области, где популярность партии и так была невысокая, — предсказать сложно. Но я думаю, что серьёзного содержательного концепта для роста у партии в регионе нет. Особого кадрового ресурса в виде так называемых «паровозов», «ломов» (лидеров общественного мнения) тоже нет. Поэтому единственный ход, который остаётся здесь у «Единой России» — административно-технологический ресурс, об излишнем использовании которого предостерегает заместитель руководителя администрации президента господин Володин. Несмотря на это, я думаю, что в Ярославле «Единая Россия» пойдёт именно таким путём.

Ярославль неслучайно называют столицей либеральных сил или «столицей демократии». Здесь у либералов есть свои лидеры, которые несколько лет назад существенно подняли рейтинги своих партий. Я имею в виду мэра города Евгения Урлашова, суд над которым как раз проходит в текущий момент, и лидера «ПАРНАСа» Бориса Ефимовича Немцова, который уже год как трагически погиб на мосту у Кремля. Безусловно, у этих партий в Ярославле уже есть традиции, уже есть электорат, но слабостью их, традиционно остаётся невозможность «объединить пальцы в кулак» — «ПАРНАС» отдельно, «Демократический выбор» отдельно, «Гражданская платформа"сама по себе, «Яблоко» само по себе. Они никак не могут объединиться, на моей памяти с 92-го года, в какой-то единый избирательный блок, дабы объединить усилия, электорат, итоговые проценты и т.д.

Конечно, они пойдут на выборы в Государственную Думу и именно потому, что у них есть мандат Бориса Немцова, что позволяет им выдвинуться по спискам, не собирая подписей. Но будут ли они участвовать «единым кулаком» или по одиночке — трудно сказать. Предполагаю, что они всё же объединятся вокруг «ПАРНАСа», поскольку у партии всё же есть мандат. Как на это отреагируют «Яблоко» и остатки «Гражданской платформы» — не знаю. Но то, что либералы представляют из себя реальную силу в Ярославской области, хоть и не собранную, это очевидно.

Что касаемо третьей группы, которую условно можно назвать группа «Центр», повторюсь: сюда входят партии уже имеющие длительную историю и вновь возникающие партии, скажем так, а-ля «Родина». Условно в эту группу мы можно включить коммунистов, которые сейчас пытаются удержаться как парламентская партияна патриотическом тренде. На федеральном уровне у них что-то из этого получается, а на региональном всё гораздо сложнее. Дело в том, что ярославские коммунисты, скажем так, в большей степени коллаборационисты, по одной простой причине — они заключают политические союзы с либералами, которые являются их злейшими врагами. Конечно, на выборах им это обязательно припомнят. Вообще, коммунисты в Ярославской области находятся на явном спаде.

«СправедливаяРоссия» — одна из партий тоже с историей. Здесь у них есть лидер общественного мнения — депутат Государственной Думы АнатолийГрешневиков, который стал своеобразным лицом партии в регионе, избираясь уже несколько раз. Стоит отдельно отметитьочень хороший технологический шаг партии, когда господин Миронов, лидер «эсеров», объявил о том, что он один возглавит партийные списки, а все возможные мандаты уйдут в регионы. Это, конечно, хороший ход, поскольку избиратели, как правило, знают лидеров партий, а вот остальные «списочники» им мало известны и это определённым образом раздражает. Другое дело, что «эсеры» уже не могут быть монополистами в привычном им патриотическом тренде. Этот тренд совпадает с общефедеральным и почти все политические партии сейчас стараются это патриотическое электоральное поле освоить.

Говоря о ярком представителе сил «Центра», партии ЛДПР, нужно понимать, что это не столько партия, сколько организация одного человека. Традиционные бодрость, задор, энергетика этой партии сегодня уходят. Уходят по одной простой причине — уже не так молод лидер партии Владимир Вольфович Жириновский. Фактически партия стареет вместе со своим лидером.

Говоря о партии Родина, можно сказать, что она фактически создана под патриотический тренд. Эта партия не с такой историей, как у ЛДПР или у того же «Яблока». Но именно эта партия сейчас, активно используя патриотический тренд, ищет свою электоральную базу. Найдёт или нет — трудно предположить, но идеологически она как раз под это и заточена. Большой вопрос пока остаётся — возглавят ли партию вице-премьер Дмитрий Рогозин и советник президента Сергей Глазьев. Если это случится и партия сможет чётко отформатировать свой электорат — патриотически настроенную молодёжь, работников предприятий ОПК, военных — то, конечно, с учётом существующего и востребованного тренда на патриотизм, у партии будут все возможности для прорыва.