Москва, 16 ноября, 2015, 21:53 — ИА Регнум. Проект заявления Госдумы «О необходимости немедленного создания международной антитеррористической коалиции» внес в нижнюю палату парламента комитет по международным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Депутаты Государственной думы убеждены в том, что назрела необходимость объединения усилий всего мирового сообщества против терроризма.

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«Только такое объединение позволит остановить ширящийся на наших глазах террор», — говорится в тексте документа.

Депутаты призывают парламентариев стран Европы, Северной Америки, Ближнего и Среднего Востока и других регионов мира сделать все от них зависящее для создания международной антитеррористической коалиции. «К этому нас обязывают необходимость защиты человеческих жизней и моральный долг перед жертвами террора», — отмечают в Госдуме.

Парламентарии разделяют чувства скорби народа Франции и сострадания родным и близким многочисленных жертв беспрецедентных по масштабам и жестокости атак боевиков террористической организации «Исламское государство» в Париже. Им предшествовали террористические акты на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. Сотни погибших и пострадавших только за один месяц в Ираке, Сирии, Египте, Турции, кровь и насилие, захлестнувшие улицы Бейрута и Парижа, вызывают искреннее негодование и требуют немедленных действий, направленных на обуздание террора, говорится в проекте заявления.

События последнего времени подтверждают правоту неоднократных предупреждений со стороны Российской Федерации о том, что постоянная дестабилизация обстановки на Ближнем и Среднем Востоке теми, кто претендует на глобальное доминирование, прежде всего США, обернется расширением зоны кровавого хаоса и многочисленными человеческими трагедиями, отмечается в документе.

«Очевидно, что безответственная и порочная политика Запада, проводимая под лозунгом экспорта демократии, уже привела к появлению и укреплению так называемого Исламского государства, а попытки использовать радикальные группировки в качестве тарана для свержения неугодных режимов чреваты дальнейшими негативными сценариями. В случае, если не будут приняты срочные и эффективные меры, в том числе военного характера, хаос на Ближнем Востоке и в Северной Африке грозит захлестнуть волной насилия и террора соседние государства и регионы мира», — подчеркнули депутаты.

Террористы, называющие себя «Исламским государством», объявили настоящую войну не только Сирии и Ираку, но и Франции, другим государствам, участвующим в контртеррористических операциях.

«В настоящее время Франция и другие европейские государства, по сути, расплачиваются за близорукую и своекорыстную политику Вашингтона. Уже давно пришло время, чтобы ответственные государства мира, отбросив в сторону тактические разногласия, пошли по пути создания широкой коалиции для борьбы с терроризмом по примеру антигитлеровской коалиции, ставшей подлинным образцом объединения многих стран и народов против общего врага. Сегодня этот враг — международный терроризм, боевики террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида», Фронта «Ан-Нусра» и связанных сними группировок», — говорится в документе.

«Лишь наладив эффективную координацию разрозненных до сих пор контртеррористических действий, устранив все возможности для финансовой подпитки террористов (в том числе путем прекращения скупки ворованных нефти или древних произведений искусства и культуры), лишь обеспечив неотвратимость уголовного преследования и наказания всех террористов и их пособников, можно будет добиться победы над этим безусловным злом», — следует из текста проекта заявления.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что нижняя палата парламента примет заявление в связи с терактами в Париже и в Бейруте на заседании 17 ноября.