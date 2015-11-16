Уфа, 16 ноября, 2015, 21:26 — ИА Регнум. Ряд СМИ 9 ноября сообщили, что в Уфу на трех первых самолетах после введения запрета на полеты в Египет прилетели 670 туристов из Башкирии, в том числе 144 ребенка. С 7 ноября МЧС по Башкирии развернул в аэропорту круглосуточный оперативный штаб. Туристы из Башкирии, забронировавшие тур в Египет, летят в Турцию, Вьетнам и Индию. Самолеты заполняются на 70−80%. Поток отправляющихся за границу туристов из Башкирии — около 250 человек в день. По данным комитета по туризму республики, в Египте в момент запрета полетов в эту страну отдыхало около 1,5 тысяч туристов из Уфы и Башкирии.

varandej.livejournal.com Гора Торатау. Башкирия

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день писал, что власти Башкирии планируют в среднесрочной перспективе сохранить долговую нагрузку республики в пределах не выше 30% налоговых и неналоговых доходов бюджета и 3% валового регионального продукта. Объем госдолга республики на 1 января 2015 года составил 24,6 млрд рублей, что на 24,1% выше уровня госдолга на 1 января 2014 года. Увеличение объемов долга было связано с необходимостью заимствований для частичного финансирования дефицита бюджета республики. Отношение объема госдолга к ВРП на 2014 год составило 1,8%, к доходам бюджета республики без учета безвозмездных поступлений — 24,7%.

Ряд СМИ 9 ноября рассказали о криминальной драме, разыгравшейся в Бураевском районе. 75-летний ревнивец, будучи в алкогольном опьянении, решил свести счеты с 56-летним соседом, который приставал к его 84-летней сожительнице. Мужчина ударил соседа топором по голове, а после добил его ножом в шею. Утром, проспавшись, убийца попросил другого соседа вызвать полицию.

10 ноября СМИ сообщали, что компания «Башнефть» стала стратегическим предприятием Башкирии. Необходимый указ главы республики Рустэма Хамитова был опубликован на портале правовой информации. Кроме «Башнефти», в перечень таких предприятий также попали региональные государственные унитарные предприятия, а также АО, акции которых есть в госсобственности Башкирии. Данные предприятия обеспечивают экономическую безопасность региона, а также защиту здоровья, право, нравственности и законных интересов граждан.

«Комсомольская правда — Уфа» в этот день сообщила, что Башкирия попала в рейтинг регионов с самыми солидными «золотыми парашютами» для экс-губернаторов. Помимо солидной пенсии, Муртазе Рахимову положены государственные дача, квартира, спецсвязь, транспорт, аппарат помощников, офис с мебелью и оргтехникой. Также за счет бюджета экс-руководителю должны оплачиваться поездки по стране, когда его приглашают в другие регионы или международные организации. Также в список попали глава Кабардино-Балкарской республики, глава республики Саха, глава Адыгеи.

Ряд СМИ 10 ноября продолжили тему антирейтингов и рассказали, что Башкирия попала в Топ-10 преступных регионов. Республика заняла 6-ую строчку в рейтинге самых преступных регионов РФ. За 2015-ый год в Башкирии зарегистрировано 52 тыс. 39 преступлений. В Топ-10 также попали Ростовская, Кемеровская, Челябинская и Свердловская области, а также Краснодарский край, лидерство удерживает Москва.

11 ноября «Ufa1» сообщила, что на 1 октября 2015 года жители Башкирии были должны банкам более 274 млрд рублей. Суммы в 81 млрд рублей достигла задолженность по ипотеке, 192 млрд рублей жители региона должны по потребительским кредитам. Часть платежей просрочены. Если по ипотечным кредитам сумма просроченных обязательств составила 874 млн рублей (1,1% от всех выданных денег), то по потребительским кредитам она приблизилась к 24 млрд рублей. Уровень просрочки по этому кредитному портфелю достиг 12,4%. Суммы просроченных обязательств за год увеличились. Так, по ипотеке они выросли на 7,8%, по потребительским кредитам — на 50%.

Ряд СМИ 11 ноября писали, что стерлитамакский розничный оператор ОАО «Продтовары» (развивает магазины под брендами «Тэмле» и «Семерочка») направил в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с бывшего генерального директора Петра Кизько 2,36 млн рублей. Причины возникновения задолженности в материалах суда не уточняются. «Продтовары» объединяют 45 магазинов розничной торговли в Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Уфе и в поселке Раевский, один мелкооптовый магазин, распределительные склады. Выручка оператора в 2014 году составила 2,09 млрд рублей., чистая прибыль 156 тыс. рублей, кредиторская задолженность 297,74 млн рублей.

«UfaTime» сообщил в этот день, что в Башкирии дальнобойщики встали на обочинах вдоль трассы М5, выражая таким образом недовольство введением платы за проезд большегрузов по дорогам федерального значения. Данная акция стартовала в 9:00 в нескольких регионах России, в том числе и в республике. Согласно условиям забастовки, дальнобойщики останавливаются на обочинах федеральных трасс и стоят от одного до нескольких часов с включенной «аварийкой».

12 ноября ИА «Башинформ» сообщило, что главврача Бирской центральной районной больницы обязали обеспечить пациентов бесплатными бахилами. Нарушение было выявлено в ходе проверки межрайонной прокуратуры. В поликлинике при центральной районной больнице отсутствовала информация о месте выдачи бахил, в связи с чем гражданам приходилось приобретать их заблаговременно за отдельную плату. После принятых мер в кабинетах установлены контейнеры с бахилами, а соответствующая информация размещена в коридоре.

Ряд СМИ сообщили в этот день, что в Башкирии корректируют посевные площади. В этом году в Башкирии под кукурузу отведено 86 тысяч гектаров, из которых 95% пойдёт на кормовые цели, а остальное — на зерно. Однако этого недостаточно для покрытия потребностей сельскохозяйственной отрасли. Так, площади кукурузы на зерно должны быть доведены до 20 тыс. га, площади под силос — до 110 тыс. га, а к 2020 году — до 160 тыс. га.

12 ноября 2015 ИА Стерлеград писало, что в Башкирии цены на овощи пошли вверх. Увеличение цены связано с сезонностью. По данным оперативного мониторинга, в период с 2 ноября по 9 ноября капуста в магазинах стала дороже на 7,4% и составила 18,8 рубля за килограмм, картошка и морковь — на 3,5%, составив в среднем 16,5 рублей за килограмм. Также подорожало молоко и яйца, примерно на 2,5%, сообщил Башстат. Рис, пшено и сахар, напротив, стали дешевле на 2%. Так, пшено можно купить за 32 рубля, а сахар — за 48,4 рубля. Рис подешевел на 1,1% и теперь стоит 57,9 рубля. На остальные наблюдаемые продовольственные товары цены практически не изменились. Говядина и баранина стоит 313−335 рублей за килограмм. Зато свинина подешевела на 0,8%, и теперь ее можно приобрести в среднем за 255,9 рубля.

13 ноября «Ufa1» сообщила, что избили жителя Оренбургской области, который приехал в Уфу для участия в межрегиональном мероприятии «Молодежь — стратегический ресурс башкирского народа», состоявшемся во Дворце молодежи. Во время мероприятия к нему подошли несколько ранее знакомых ему мужчин, членов одной из башкирских националистическоой организации, отвели в туалет, где нанесли телесные повреждения. Позже в Уфе сотрудниками правоохранительных органов было произведено задержание активистов националистической организации БОО «Башкорт», они подозреваются в избиении гостя. Пострадавшим оказался руководитель оренбургского подразделения «Всемирного курултая башкир» Ильмир Мамбетов.

В этот же день ИА «Башинформ» рассказало, что по итогам девяти месяцев Башкирия оказалась в лидерах Приволжского федерального округа по вводу жилья на душу населения. Объем жилья в республике, введенный в январе-октябре этого года за счет всех источников финансирования, составил 2166,3 тысячи кв. м общей площади жилых домов (на 4,6% больше к аналогичному периоду прошлого года).

«Горобзор» в этот день сообщил, что в Башкирии число преступлений в сфере миграции выросло на 40%. За 10 месяцев 2015 года полицией Башкирии официально зарегистрировано 430 сообщений о миграционных преступлениях. По данным ведомства, в большинстве случаев граждане сообщали о незаконной постановке иностранцев на миграционный учет, одним из самых громких дел в этой сфере стало обнаружение сотрудниками миграционной службы «резиновой квартиры» на проспекте Октября в городе Уфе, где на площади 93,2 квадратных метра индивидуальным предпринимателем поставлено на миграционный учет 850 иностранных граждан.

14 ноября 2015 ИА Стерлеград сообщило, что в Уфе детскому саду предстоит выплатить 200 тыс. рублей родителям пострадавшего ребенка. В декабре 2013 года в комнате детского сада № 242 города Уфы 5-летняя девочка нечаянно толкнула 6-летнего мальчика. Малыш упал на пол и сломал шейку бедра. Родители мальчика обратились в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда.

14 ноября в Уфе состоялся траурный митинг, где вспоминались жертвы терактов в Париже. Активисты подготовили траурный плакат, а вечером были зажжены свечи.

15 ноября «МедиаКорСеть» выясняла, каким образом казанцы отвоевали у башкирских чиновников право на бренд «Кыш Бабай» (Дед Мороз). В преддверии новогодних праздников в Уфе подвели итоги конкурса на размещение главной гостевой юрты башкирского Деда Мороза. Резиденция новогоднего персонажа расположится на время зимних каникул у подножия горы Тратау. В республиканских СМИ юрту в окрестностях шихана уже окрестили «башкирской резиденцией Кыш бабая». Однако товарный знак «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» зарегистрирован в Татарстане в 2009 году. Авторские права на бренд принадлежат казанскому туроператору, который занимается внутренним туризмом. Теперь дом главного героя новогодних праздников в Ишимбайском районе носит хитрое название «Главная гостевая юрта башкирского Деда Мороза». Однако и тут есть свои подводные камни. Бренды «Дом Деда Мороза» и «Почта Деда Мороза» принадлежат Департаменту культуры и туризма Вологодской области. Именно там в городе Великий Устюг проживает главный Дед Мороз России.