Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 20:13 — ИА Регнум. Террористическая угроза снизит спрос на туристические поездки по всем направлениям, считают эксперты ИА REGNUM. Сектор пляжного отдыха попадает под удар в первую очередь. Внутренний туризм от этого выиграет, но часть россиян предпочтут «отсидеться» дома.

kayrosblog.ru Советский плакат, пропагандирующий туризм

Катастрофа с российским авиалайнером Airbus A321 на Синае и «ночь убийств» во Франции 13 ноября, в которых погибли сотни людей, стали «черным импульсом», который перекроит туристическую отрасль страны в целом и Петербурга в частности. Речь идет не только о запретах, реально обеспечивающих безопасность граждан либо надуманных, как-то возрождение «выездного паспорта гражданина СССР», которое якобы обсуждалось в Госдуме. Прежде всего это страх, элементарный страх туристов за свою безопасность.

Как отмечают эксперты, первым стало рушиться самое массовое направление — пляжный туризм. Лишившись Египта, туроператоры переориентируют клиентов с Египта на Кипр, Тайланд, Вьетнам, некоторые даже снизили ценники на полеты из Петербурга в Эмираты почти до уровня египетских туров. Однако же в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что потеря египетского направления уже в первые дни обошлась российским компаниям в 1,5 млрд рублей.

Сейчас из-за новых угроз встает вопрос и о возможном закрытии для россиян Европы: сегодня СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что ведомство прорабатывает рекомендации о запрете выезда в Европу, хотя пока речи о введении запрета не идет. Добьет ли это вкупе с закрытием основного пляжного направления туристический рынок, который уже пережил и обвал рубля, и крах крупных туроператоров? Эксперты считают: «убить» нельзя, изменить — можно.

В зоне риска сегодня находятся в первую очередь компании, которые занимаются пляжным туризмом. Как пояснил ИА REGNUM руководитель пресс-службы Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев, в Петербурге 80−85% предложения по массовым направлениям формируют крупные российские туроператоры. Таким образом, из компаний с петербургской пропиской в первую очередь рискуют разориться фирмы — турагенты.

При этом «кризис тероризма» вряд ли сильно затронет компании, которые предлагают «эксклюзивный» продукт: экскурсионные туры за границу либо отдых класса Luxury. «Нас практически не коснулся запрет полетов в Египет, в Турцию мы так же предлагаем только экскурсионные туры, например, в Стамбул. Среди наших туристов популярны Тайланд, Вьетнам, Иордания, Израиль», — рассказала ИА REGNUM гендиректор туроператора «Планета Travel» Виктория Яковлева. Гендиректор туроператора «Петротур» Игорь Мазулов подтверждает: небольшое количество туроператоров, которые занимаются сегментированным туризмом (экскурсионные туры, паломнический туризм, организация свадеб, приграничные туры) останутся на плаву.

Вместе с тем, отрасли стоит готовиться к тому, что теракты в принципе отобьют охоту у петербуржцев к поездкам за рубеж, считают эксперты. И выиграют от этого внутрироссийские направления, а также набирающие популярность поездки в страны ближнего зарубежья, которые способны заменить как минимум «европейский продукт». «Двузначных приростов» ждать не стоит, предупреждают специалисты: многие россияне наверняка никуда не поедут вовсе, а решат переждать «тревожное время» дома, вместе с семьей. Но рост интереса к российскому туристическому продукту уже налицо.

Как отмечает генеральный директор оператора «Петротур» Игорь Мазулов, спрос на зарубежные поездки снижается уже с 2014 года, когда из-за просевшего к доллару и евро рубля заграничные вояжи стали многим не по карману. «Последние события только закрепили эту тенденцию: по крайней мере, по нашей компании мы видим, что до недавнего времени спрос на поездки по России в два — три раза превышал популярность туров за границу, а сейчас туристы уже в десять раз чаще интересуются поездками внутри страны», — говорит Игорь Мазулов.

Если не принимать во внимание пляжное направление, альтернативы которому в России и ближайшем зарубежье в силу естественных причин в принципе нет, то петербургским туроператорам есть, что предложить, уже на ближайшие рождественские каникулы. Это не только знаменитые сочинские горнолыжные курорты типа Красной поляны, но и Крым. Как говорят эксперты, для многих россиян остается сюрпризом то, что сухой субтропический климат «нашего» полуострова даже в январе обеспечит вполне комфортный отдых при температуре от плюс 5 до плюс 15 градусов тепла. Ряд компаний предлагают рождественские туры туда по приемлемой цене — от 20 тыс. рублей за неделю с человека с выездом из Петербурга. «Крым всесезонен за счет того, что летом это пляжное и экскурсионное направление, а зимой — активный и, опять же, экскурсионный туризм», — говорит Игнорь Мазулов. — К сожалению, не все россияне об этом знают. Не все знают и о том, что Крым предлагает популярные сейчас этно-гастрономические туры. Да и за античностью можно ехать не в Грецию, а под Керчь».

Одновременно эксперты отмечают ограничивающий всесезонность Крыма фактор: готовность инфраструктуры к приему туристов круглый год. «Гостиницы, качество обслуживания, инфраструктура и даже кухня — все это зачастую находится на низком уровне. Хотя ценник на отдых там выше, чем на многих зарубежных курортах», — говорит Виктория Яковлева.

Впрочем, не только Крым и Сочи могут дать круглогодичную замену заграничных угодий для российских туристов. По мнению доцента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Марины Матецкой, альтернативы — оздоровительные процедуры, СПА, экотуризм, семейный отдых — могут дать и другие регионы. «Больших успехов здесь достигли находящиеся в одном климатическом поясе с нами Финляндия и Эстония. Масса возможностей в этом плане есть у Ленинградской области, а также Петербурга, который даже в условиях отсутствия солнца и моря круглый год предлагает гостям культурный туризм», — говорит Матецкая.

В этом плане большие возможности есть у программы «Серебряное ожерелье России», запущенной с подачи Минкультуры, считает Игорь Мазулов. Напомним, «ожерелье», а точнее — гигантское кольцо по Северо-Западу страны включает несколько десятков исторических городов от Белого и Баренцева морей до прилегающих к Петербургу городов (Гатчина, Старая Ладога, Тихвин). Каждый из них — «жемчужина» ожерелья, готовая предложить туристам как знакомство с историческим наследием, так и активный и модный нынче «экологический» отдых.

Кроме того, в Ленинградской области сейчас набирает обороты новая туристическая тенденция — объединение экскурсионного маршрута с активным семейным туризмом, отмечает Игорь Мазулов. Например, спокойный осмотр местных исторических достопримечательностей и «драйвовое» посещение веревочного парка, коих в ближайших к Петербургу окрестностях уже насчитывается порядка десяти штук (рассчитанных на разный возраст).

Впрочем, как и на крымских землях, развитию туризма в ближайших к Петербургу краях мешают два чисто российских фактора: узнаваемость и инфраструктура. «Многие туристические объекты не имеют хороших сайтов, туристы попросту не могут найти о них информацию. А это очень важно на этапе принятия решения о поездке», — говорит Марина Матецкая.

Что касается сферы гостеприимства, то основная проблема — это нехватка гостиниц туристического класса, говорит Игорь Мазулов. Она становится все более острой и для Петербурга, где действуют 30 гостиниц известных международных операторов, но не хватает номерного фонда для массового туриста. «В Европе, куда россияне ездят в основном семьями, большой популярностью пользуются гостиницы уровня «три звезды» и апартаменты. У нас гостиниц такого уровня крайне не хватает. Большинство отелей, построенных в советское время, мало приспособлены для комфортного отдыха всей семьей». — говорит Игорь Мазулов. В тех же гостиницах Петербурга и Ленобласти, где условия приемлемы для семейного отдыха, российский турист сталкивается с «конкуренцией» из Китая: турпоток из этой страны в последние годы к нам значительно вырос. По данным комитета по развитию туризма Петербурга, только за девять месяцев этого года в город на Неве китайские туристы совершили 48 тыс. поездок.

Таким образом, туристическая отрасль страны, долгое время остававшаяся «в тени» оллинклюзивных зарубежных курортов, в первое время будет попросту не готова к растущему турпотоку своих граждан. Поэтому, считают специалисты, вынужденное импортозамещение отдыха должно способствовать тому, чтобы «проблемы роста» были решены в кратчайшие сроки.