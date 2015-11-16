Москва, 16 ноября, 2015, 19:39 — ИА Регнум. Учитель, работающий с детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ), должен не только понимать сам процесс, но и общаться с детьми и их родителями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября в ходе пресс-конференции заявил замглавы Минобрнауки РФ Вениамин Каганов.

anhor.uz Шрифт Брайля

«Учителям для обучения работе с детьми с ограниченными возможностями потребуется многое. Учитель должен понимать, как управлять процессом, говорить с родителями и детьми, какое восприятие информации у тех или иных детей. Большинство стандартов — основа для формирования программы индивидуального развития и образования», — сказал Каганов.

По его словам, успех реформы образования даёт надежду и на благоприятный исход реализации программы «Доступная среда»: «То, что мы прошли огромный путь по изменениям в обычном образовании, даёт надежду. Но нужны ещё специальные знания. У всех разная нагрузка, и если профессиональные люди будут подготовлены, то нагрузка будет приемлемой».

Напомним, согласно прогнозам, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, увеличится с 75% в 2015 году до 100% в 2020 году, а доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, увеличится с 25% в 2015 году до 50% в 2020 году.