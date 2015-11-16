Москва, 16 ноября, 2015, 19:31 — ИА Регнум.



ТАСС Юрий Гагарин с пионерами «Артека»

Как следует из материалов ФОМ, число противников нового движения значительно меньше: таковых, согласно опросу, всего около 11%. При этом около 45% россиян «полагают, что их знакомые дети захотят вступить в такую организацию», отмечают социологи. Согласно результатам исследования, более 40% респондентов высказались за то, что «движение школьников нужно создавать по образцу пионерской организации», а 22% полагает обратное. Наибольший процент поддерживающих «Российское движение школьников» — среди людей старшего возраста (64%).Как ранее сообщало ИА REGNUM Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Создание движения приветствуется педагогическим сообществом — преподаватели различных областей знаний высказались в октябре о том, что Российское движение школьников крайне важно для социализации детей.

Учредителем Российского движения школьников является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Как сообщил ТАСС руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, новая детская организация «не связана с навязыванием какой-либо идеологии» и «направлена на развитие компетенций, воспитания и системы дополнительного образования». Он также заверил, что участие в «Российском движении школьников» будет добровольным. Исследование проводилось среди граждан РФ старше 18 лет 8 ноября 2015 года в 53 субъектах РФ. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов, погрешность не превышает 3,6%.