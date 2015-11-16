Вильнюс, 16 ноября, 2015, 19:24 — ИА Регнум. В столице Франции 13 ноября был совершен один из величайших терактов против мирных жителей ЕС, а атака ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация), которая приняла ответственность за теракты, не может ограничиться лишь соболезнованиями погибшим и осуждением террористов. ЕС должен немедленно изменить свою политику, касающуюся кризиса беженцев, и вместе с НАТО начать готовить наземные операции в Сирии и других государствах против «Исламского государства», считает депутат Европарламента от Литвы, председатель литовской Рабочей партии Валентинас Мазуронис, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, в бюро политика.

Victor Светофор

Рабочая партия предлагает изменить позицию страны по поводу вопроса беженцев. Еврокомиссия, по словам Мазурониса, должна как можно скорее остановить политику открытых дверей для беженцев и начать возвращение экономических мигрантов в страны, откуда они приехали. В отношении беженцев из зоны войны необходимо начать политику «временного убежища».

«По моему мнению, необходимо немедленно прекратить политику открытых дверей и начать процесс возвращения экономических беженцев. ЕС должен дать четкий сигнал, что Европа не будет принимать каждого желающего, а те, кто на самом деле являются военными беженцами, — будут приняты только временно. Как только на их родине вновь станет безопасно — они должны будут вернуться туда. События в Париже сдвинут с места многие процессы, и ЕС больше не сможет игнорировать тот факт, что потоки беженцев неуправляемые, а заодно с ними попадают и террористы», — заявил Мазуронис.

«Исламское государство» — это наибольшая угроза для Западного мира. Очевидно, что совершаемые в настоящее время атаки не дают и не дадут желаемого результата — уничтожения «Исламского государства». Чтобы сделать это, необходимо начать наземные операции. Только такой путь может дать реальный гарант безопасности для ЕС и всего региона», — заключил Мазуронис.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атак ИГИЛ, в ночь с 13 на 14 ноября погибли 129 человек, 352 — получили ранения разной степени тяжести, из них 99 человек находятся в критическом состоянии. Во Франции объявлен трёхдневный национальный траур.