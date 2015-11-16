Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 19:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите G20, который проходит в турецкой Анталье, рассказал, кто осуществляет финансирование террористической группировки «Исламское государство». Выступление Путина состоялось сегодня, 16 ноября.

kremlin.ru Владимир Путин — Президент Российской Федерации.

Российский лидер заявил, что финансирование ИГ осуществляется из 40 стран мира, среди которых есть и государства G20.

«Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем, в том числе, из некоторых стран «двадцатки», — сказал Путин.

Он также добавил, что на нынешнем саммите G20, где одной из ключевых тем была борьба с терроризмом, обсуждалась необходимость исполнения резолюции Совета безопасности ООН о пресечении финансирования террористической деятельности. Путин выразил надежду, что страны G20 продолжат совместную работу в этом направлении.

По словам Путина, во время саммита он продемонстрировал коллегам снимки, сделанные из космоса и самолетов, на которых видны колонны бензовозов с нефтью боевиков ИГ. Президент отметил, что колонны выглядят как целые нефтепроводные системы. Боевики продают добытую нефть на черном рынке, а вырученные деньги используют в террористических целях.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» контролирует восточные районы Сирии и северо-западные районы Ирака. В этой местности много нефтяных месторождений. Добытую нефть боевики переправляют в Турцию, где посредники перепродают её.