Ханты-Мансийск, 16 ноября, 2015, 18:47 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском округе главных врачей больниц и поликлиник будут выбирать югорчане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из т/с «Интерны». ТНТ. 2010-2015. Россия Анастасия Кисегач

Порядок общественного отбора кандидатов для замещения должности руководителя медицинской организации утвердили 13 ноября на заседании окружного правительства.

«Ранее при выборе кандидата на должность руководителя Правительство ориентировалось на мнение руководства департамента, курирующего зама, органов местного самоуправления, где находилось лечебное учреждение. Теперь же свой вклад в отбор кандидатов внесут люди. Для этого вводится типовая процедура общественного отбора претендентов на должность главного врача», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Она выразила надежду, что участие граждан в отборе кандидатов на должность руководителей медорганизаций в открытой для каждого югорчанина процедуре позволит поднять на более высокую планку качество работы системы здравоохранения Югры, уровень ответственности и эффективности её руководителей.

Директор окружного департамента здравоохранения Александр Филимонов пояснил, что современный главный врач — руководитель медицинской организации — это не только хороший врач, но и управленец, и экономист. Надо знать, на кого и для кого он работает. В первую очередь — для граждан муниципального образования.

Процедура отбора кандидатов на должность главврача предусматривает широкое общественное обсуждение. В том числе, можно задать вопрос кандидату в Интернете, пообщаться с ним на собрании трудового коллектива, общем собрании жителей муниципалитета, оценить кандидата и высказать ему напутствие или пожелание. Рекомендации общественных организаций, жителей муниципального образования и коллектива будут анализироваться общественным советом при департаменте здравоохранения Югры, который представит это мнение в правительство региона. Филимонов добавил, что при отборе кандидатов с участием общественности будут учитываться и профессиональные компетенции руководителя, а также его человеческие качества и планы на развитие медорганизации.

Процедура избрания главврачей будет осуществляться в три этапа. Будет организован интернет-опрос на сайте департамента здравоохранения Югры. Контролировать порядок этого опроса будет общественный совет при окружном департаменте здравоохранения. Второй этап — обсуждение в медицинской организации. Затем — общественное обсуждение среди жителей муниципального образования. С 1 января 2016 года это постановление правительства региона вступает в силу.