Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 18:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал версию о взрыве бомбы на борту пассажирского самолета А-321, потерпевшего крушение на Синайском полуострове в Египте. Об этом президент говорил сегодня, 16 ноября, на саммите G20 в Анталье (Турция).

kremlin.ru Владимир Путин

Путин заявил, что если бы на борту А-321 был взрыв, то на обшивке лайнера и на вещах пассажиров должны остаться следы взрывчатых веществ. Президент подчеркнул, что это неизбежно и у России достаточно специалистов мирового уровня, которые в состоянии обнаружить эти следы.

Российский лидер добавил, что в настоящее время рассматриваются все версии крушения А-321 авиакомпании «Когалымавиа». Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех экспертиз.