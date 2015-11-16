Душанбе, 16 ноября, 2015, 18:35 — ИА Регнум. Тело пятимесячного гражданина Таджикистана Умарали Назарова, отнятого полицией в ходе рейда у родителей-нелегалов и впоследствии умершего в одной из больниц Санкт-Петербурга, сегодня, 16 ноября, было доставлено в Душанбе.

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Родственники семьи Назаровых сообщили, что официальные структуры Таджикистана пообещали им провести дополнительную экспертизу с целью установления причин смерти ребенка после прибытия тела Умарали Назарова в Душанбе. Однако, проведя в столичном аэропорту несколько часов, они так и не дождались никого из официальных представителей властей республики. В результате тело погибшего младенца увезли на малую родину его отца — в Файзабадский район (50 км восточнее Душанбе. — Прим. ИА REGNUM) и похоронили.

По словам матери Умарали Назарова, она по-прежнему считает, что причиной смерти ребенка стала не острая легочно-сердечная недостаточность, к которой привело поражение организма цитомегаловирусом, как утверждают российские судмедэксперты, а халатность со стороны полиции и сотрудников ФМС России.

Также Зарина Юнусова высказала мнение, что ее депортация с территории России была произведена для того, чтобы помешать объективному расследованию дела о гибели ее сына и сокрытия истинных причин его смерти.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября 2015 года сотрудники Федеральной миграционной службы в ходе рейда, проходившего в Санкт-Петербурге, задержали несколько нелегально проживающих в России таджикистанцев, в том числе семью Назаровых с пятимесячным сыном Умарали. Работники ФМС передали младенца полицейским, а те, в свою очередь, — врачам Центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. На следующий день Умарали Назаров умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам возможного преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», но проверка не выявила в действиях сотрудников полиции Санкт-Петербурга никаких нарушений.