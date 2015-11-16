Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг в $3 млрд. Об этом Путин заявил сегодня, 16 ноября, на саммите G20 в турецкой Анталье.

Время

Путин заявил, что Россия предложила Украине неожиданные условия по реструктуризации суверенного долга в $3 млрд.

«Мы предложили не просто реструктуризацию, а лучшие условия, чем просил МВФ. Нас просили перенести платеж на следующий год, но я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию. В этом году не получать вообще никаких денег. А в следующем году миллиард, в 2017 году миллиард и в 2018 году еще миллиард», — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Россия рассчитывает, что Евросоюз, США или международные финансовые организации предоставят гарантии выплаты Украиной РФ долга в $3 млрд. В Москве ждут, что подобные гарантии должны быть предоставлены до начала декабря 2015 года.