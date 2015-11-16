Москва, 17 ноября, 2015, 00:10 — ИА Регнум. Госдума на заседании 17 ноября обсудит законопроект об отнесении Забайкальского края из 7-й к 8-й часовой зоне, сообщает ИА REGNUM. Предлагается отнести Забайкальский край к 8-й часовой зоне (МСК +6, UTC +9), тем самым увеличив разницу во времени с Москвой еще на один час.

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С принятием закона край будет находиться в одной часовой зоне с Амурской областью.

По мнению авторов инициативы, переход в 8-ю часовую зону позволит увеличить эффективно используемое населением края светлое время суток, устранить негативное влияние существующего времени на здоровье забайкальцев, в целом положительно отразится на экономике Забайкальского края.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, однако указал, что предлагаемая авторами дата вступления в силу федерального закона требует корректировки при подготовке ко второму чтению. Забайкальские парламентарии предполагают, что закон может вступить в силу 25 октября 2015 года в 1 час 00 минут.

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Ранее Госдума приняла закон об исчислении времени в РФ, страна разделена на 12 часовых зон. Ряд регионов после принятия закона выступил с инициативами изменить часовую зону.