Ереван, 16 ноября, 2015, 17:05 — ИА Регнум. В Национальном Собрании Армении началось рассмотрение проекта бюджета на 2016 год. Представлявший основной финансовый документ министр финансов Гагик Хачатрян заявил, что в 2016 году реальный рост ВВП Армении предусмотрен в размере 2,2%.

parliament.am На заседании парламента Армении

По словам министра, в следующем году индекс-дефлятор ВВП предусмотрен в размере 4%, 12-месячная инфляция — на уровне 4% (+1,5%), расчетный курс доллара составляет 483,2 драма за $1. Дефицит госбюджета предусмотрен в размере 3,5% от ВВП. Расходная статья составит 1 трлн 373,7 млрд драмов ($2,842 млн), а доходная — 1 трлн 183 млрд драмов ($2,448 млн) при дефиците в 197 млрд драмов ($407,7 тыс.). На 2016 год 95,4% доходной статьи госбюджета составят налоги и пошлины, а 2,6% и 2% — официальные гранты и прочие доходы соответственно. Налоги и пошлины запланированы в размере 1 трлн 129 млрд драмов, по линии грантов в рамках программы Европейского соседства предусмотрено 24 млн евро или 13 млрд драмов, а по линии целевых программ грантовые средства составят $35,6 млн или 17,2 млрд драмов. По линии доходов остальные поступления в 2016 году предусмотрены в размере 23,8 млрд драмов. Размер государственного долга к концу 2016 года составит $5,569 млрд, из которых 86,6% — внешний долг.

По линии расходной статьи 96% или 1 трлн 244,4 млрд приходится на текущие расходы, 9,4% или 129,3 млрд драмов — расходы по линии нефинансовых активов. При этом расходная статья проекта госбюджета на 2016 год на 68,1 млрд драмов выше показателя 2015 года. В частности, 47,3% расходов будет направлено на социально — культурные сферы — образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, спорт, информация. На оборону, сохранение общественного порядка и национальную безопасность и мест заключения будет направлено 20,8% от расходной статьи. 10,6% придется на сферы экономики, 7,2% — обслуживание госдолга, 3,5% — дотации общинных бюджетов, 6,7% — расходы на сохранение государственных органов, 1% — на науку, а 0,6% — на формирование резервного фонда правительства.

Зарплаты бюджетникам и пенсии в будущем году повышены не будут. На предложения одного из депутатов повысить минимальную зарплату с 55 до 65 тыс. драмов министр финансов заявил, что если повысить зарплату, нужно около 35 млрд, которых в бюджете нет. С 1 июля 2015 года минимальная зарплата в Армении составляет 55 тыс. драмов ($113).

Резкой критике проект бюджета на будущий год подверг бывший премьер-министр Армении, а ныне депутат Грант Багратян, который заявил, что реально госбюджет Армении за 9 лет вырос всего на 6%. Как отметил оппозиционный депутат, в 2007 году доходы госбюджета Армении были запланированы в 589 млрд драмов, на 2016 год — в 1 трлн 183 млрд (по текущему курсу $2,45 млрд). Если вычесть 250 млрд пенсионных отчислений, которые ранее не входили в бюджет как социальные выплаты, остается чуть больше 950 млрд. «Иными словами, в выражении нацвалюты бюджет вырос на 61%. Но отсюда нужно вычесть суммарную инфляцию в 55% за 9 лет. Получается, реальный рост бюджета за все эти годы составил всего 6%. Если наша страна не развивается, нам придется уступить место другой, конкурентоспособной. Таковы уроки истории. Мы должны уметь развивать экономику. Если нет, то толкаем страну в болото. Все, начиная с меня», — сказал Багратян.

Экс-премьер напомнил, что Серж Саргсян стал президентом в 2008 году и обещал рост экономики 7% в году. «Если взять 2008−2016 годы, то за девять лет экономика должна была вырасти на 83,4%. Поскольку сейчас у нас рост составляет 15,4% и плюс 2,2%, которые запланированы на будущий год, получится 17,9%. Обещание в 83,4% — рост в 17,9%, и это оценка работы президента и правительства, это катастрофа, это трагедия, наша страна не развивается», — заявил Багратян.