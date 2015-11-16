Калуга, 16 ноября, 2015, 16:46 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, в рамках заседания правительства Калужской области, вспоминая недавние трагические события во Франции, губернатор Анатолий Артамонов обратил особое внимание региональных министров и глав муниципалитетов на важность разъяснительной и пропагандистской работы с населением по всем вопросам жизнедеятельности, в том числе и в антитеррористической сфере.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Калужский губернатор предложил возродить в области организацию общества «Знание» России.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам калужского губернатора, у него есть серьезные опасения, что из некоторых секций подростки могут попасть в Сирию и встать под знамена ИГИЛ («Исламское государство», организация, признанная террористической и запрещенная в России).

«Я не хочу сгущать краски, я просто называю вещи своими именами. Иначе, если мы будем ходить все и язык держать в кармане, то общество потом с нас спросит: «А вы раньше почему нам не сказали, что такая опасность существует?» Приглашают с семьями, с детьми, дают там чай какой-то, какое-то пойло. Люди дуреют, и их потом ведут куда хотят!» — сказал Анатолий Артамонов.

В этой связи калужский губернатор предложил возродить в области организацию общества «Знание» России. «Надо немедленно воссоздать её в каждом районе, чтобы наше население было просвещённым в вопросах, касающихся всех сторон жизни. С людьми надо работать, надо разъяснять им, где и какая сегодня существует опасность. Нельзя молчать, когда беда наступает. Те несчастья, которые одно за другим произошли в Париже, заставили вздрогнуть весь мир и посмотреть по-новому на эту беду, которая может превратиться в глобальную катастрофу», — заключил Анатолий Артамонов.

В завершение заседания калужского областного правительства присутствующие почтили минутой молчания память погибших при терактах.