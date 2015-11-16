Рига, 16 ноября, 2015, 16:45 — ИА Регнум. В странах Европейского союза следует ввести паспортный контроль — такое мнение министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс высказал сегодня, 16 ноября, в интервью передаче Латвийского ТВ, «Утренняя панорама», сообщает портал Rus.tvnet.lv.

mk-london.co.uk Паспортный контроль

Речь пока идет не о закрытии границ, а о временном пограничном контроле, подчеркнул он. Этот шаг необходим, чтобы идентифицировать нелегальных иммигрантов в ЕС, считает Расначс.

Ранее Расначс написал в Twitter, что Шенгенский договор следует сохранить, но во всех странах-участницах надо возобновить пограничный контроль. «Это надо сделать немедленно», — считает министр.

В свою очередь президент Латвии Раймонд Вейонис в передаче Латвийского ТВ «Прямая речь» заявил, что, призывая к возобновлению пограничного контроля в ЕС, министр юстиции Дзинтарс Расначс сеет панику. Против предложения Расначса высказались также лидеры Нацобъединения, которое представляет Расначс, Гайдис Берзиньш и Роберт Зиле.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что если до конца 2015 года стремительный и неконтролируемый приток беженцев не уменьшится, может быть поставлен вопрос о дальнейшем существовании Шенгенской зоны. «Крупнейшее достижение, которым является свободное перемещение людей, может прекратить свое существование. Это не значит, что мы никуда не сможем поехать, просто будет, как было раньше — будет восстановлен пограничный контроль», — пояснил министр.

Напомним, первых беженцев из Греции и Италии, в соответствии с планом размещения беженцев, в Латвии можно ожидать в январе. 3 ноября правительство после продолжительных дискуссий утвердило план по приему и интеграции беженцев. Всего Латвия должна будет принять 531 беженца. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны и отправляются в другие страны Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия. Статистика о том, сколько человек, оказывающихся в центре ищущих убежища «Муцениеки», затем покидают страну, в Латвии не ведется.