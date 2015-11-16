Москва, 17 ноября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, Госдума обсудит проект заявления нижней палаты парламента в связи с трагическими событиями в Париже и за день до этого в столице Ливана Бейруте, сообщает ИА REGNUM. «В настоящее время Франция и другие европейские государства, по сути, расплачиваются за близорукую и своекорыстную политику Вашингтона», — отмечается в документе.

goodvklady.ru Государственная Дума Российской Федерации

Депутаты призовут парламентариев всего мира перейти к формированию широкой коалиции, что и предлагал президент России Владимир Путин на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Назрела необходимость объединения усилий всего мирового сообщества против терроризма — «только такое объединение позволит остановить ширящийся на наших глазах террор». Депутаты призывают парламентариев стран Европы, Северной Америки, Ближнего и Среднего Востока и других регионов мира сделать все от них зависящее для создания международной антитеррористической коалиции. «К этому нас обязывают необходимость защиты человеческих жизней и моральный долг перед жертвами террора», — отмечают в Госдуме.

13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал президент Франции Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре «Батаклан» неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 129 человек, около 300 ранены.