Брюссель, 16 ноября, 2015, 16:35 — ИА Регнум. В эмигрантском районе Брюсселя — Моленбеке бельгийские силовые структуры проводят спецоперацию. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает телеканал RTL.

well03.ru Полиция в Бельгии

По данным телеканала, в районе Моленбек начался штурм. Перед этим в районе раздался мощный взрыв. Точной информацией никто не располагает.

Ранее бургомистр Моленбека Франсуаз Скепманс сообщила, что полиция взрывает петарды, чтобы привлечь внимание жителей района к проводимой в районе полицейской операции и вынудить их покинуть район.

Напомним, полиция проводит в Моленбеке обыски уже третий день. Ранее сообщалось, что во время полицейской операции был задержан Салах Абдеслам, которого полиция Франции разыскивает в связи с терактами в Париже. Однако позже эта информация была опровергнута прокуратурой.

14 ноября в Моленбеке был задержан брат Салаха Мохаммед. Ещё один брат Салаха — Ибрагим взорвал себя на бульваре Вольтера в Париже 13 ноября.