Вильнюс, 16 ноября, 2015, 16:16 — ИА Регнум. Хотя бы один раз в году от 50% до 80% жителей Литвы испытывают тот или иной ущерб из-за пьянства другого человека. Под воздействием алкоголя совершаются 75% насилия в семье и 75% насилия в общественных местах, а в случае убийств этот процент еще больше, объявила сегодня, 16 ноября, Национальная коалиция по контролю за табаком и алкоголем (НКТТА), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kurer-sreda.ru Плачущий ребенок

«Болезненные несчастья, которые в последнее время случаются в Литве на дорогах по вине нетрезвых водителей, и страшные убийства в Кражяй (убийство четырёх пенсионерок алкоголиком ради выпивки — прим. ИА REGNUM) — это ужасающие примеры нанесения вреда другим. Физическое и психологическое насилие, дорожно-транспортные происшествия, проблемы в семье, финансовые трудности, испуг в общественном месте, домогательство, последствия для детей из-за употребления алкоголя другим человеком, патологии плода, вызванные употреблением алкоголя во время беременности, — это основные отрицательные последствия, вызванные пьющим человеком для других людей», — отметили в НКТТА.

Самые болезненные отрицательные последствия из-за пьянства другого человека испытывают дети и женщины. Проведенное в Европе исследование показало, что в семьях, в которых живет злоупотребляющий алкоголем или зависимый от него человек, дети испытывают огромный стресс: они боятся своего папу или маму (соответственно 57% и 32%), были свидетелями физического насилия дома (40% детей сказали, что видели, как отец применяет насилие против матери), сами становились жертвами насилия (12% детей были задеты, ранены или иным образом обижены своим отцом).

«С учетом того обстоятельства, что в Литве употребляют намного больше алкоголя, чем в других странах Европы, можно предположить, что масштабы этой проблемы в стране могут быть еще больше. Вообще почти все дети (91%), в чьей близкой среде пьют, испытали ту или иную обиду от нетрезвых родителей. Такие дети, когда вырастают, в несколько раз чаще заболевают зависимостями и депрессией, чем их сверстники, у которых в детстве не было такого опыта», — заключили в НКТТА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, Литва занимает первую строчку в рейтинге стран с самым пьющим населением.