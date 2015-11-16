Чебоксары, 16 ноября, 2015, 16:10 — ИА Регнум. Чувашское УФАС за навязывание невыгодных условий договора выдало предупреждение ЗАО «Управление отходами» в лице филиала в Новочебоксарске, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

ИА REGNUM На свалке в Чебоксарах

По данным антимонопольщиков, общество навязывает невыгодные условия договора хозсубъектам, устанавливая необоснованную цену и нарушая порядок ценообразования за услуги по временному накоплению отходов с последующим размещением.

Компании выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки злоупотребления доминирующим положением. В УФАС уточнили, что ЗАО «Управление отходами» необходимо направить контрагентам проекты договоров с экономически обоснованной платой по временному накоплению отходов.

Отметим, что компания получила предупреждение от антимонопольщиков практически сразу после официального заявления властей о закрытии Пихтулинской свалки в Чебоксарах, действовавшей с 1964 года и давно выработавшей все нормативные параметры. Напомним, московское ЗАО «Управление отходами» выступила концессионером в проекте по строительству полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта ЗАО «Управление отходами» получает право на эксплуатацию первой карты, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции. По данным чувашской Госслужбы по тарифам, для финансирования проектов ЗАО «Управление отходами» привлекает средства негосударственных пенсионных фондов. Возврат инвестиций планируется осуществить за счет долгосрочного тарифа.

Напомним, ранее проект получил федеральную поддержку. Полигон ТБО возводится на стыке трёх муниципалитетов — Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Общая площадь — 32 га.

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