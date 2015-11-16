Вологда, 16 ноября, 2015, 15:59 — ИА Регнум. В 2015 году подрядчики выполнили комплекс противоаварийных и реставрационных работ на церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Храм был построен в 1531—1534 годах на вклад великого князя Василия III. Помимо архитектурной ценности соборный храм Иоанна Предтечи имеет и мемориальное значение. Собор построен на вклад Великого московского князя Василия III после рождения сына — будущего Ивана Грозного. Иоанн Предтеча является ангелом-покровителем Ивана Васильевича, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по охране объектов культурного наследия.

Сергиевская церковь

«На памятнике, находящемся в федеральной собственности и переданном в управлении Вологодской митрополии, установлены леса, устроена временная кровля. Здесь проведена реставрация кровельных стропильных конструкций и барабана, восстановлены декоративные элементы креста, заменено покрытие завершения главы и малого купола главы. Также выполнена реставрация кирпичной кладки цоколя. Все это позволяет приступить к основному этапу реставрации: замене кровли, реставрации фасадов и внутренних помещений, устройству инженерных сетей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник Комитета по охране объектов культурного наследия области Елена Кукушкина.

После завершения оставшихся работ памятник будет использоваться как действующая летняя церковь.

Еще один храм, который привели в порядок реставраторы, — церковь Сергия Радонежского, располагающаяся на южном склоне Ивановской горки в восточной части монастыря. Сейчас памятник, постройка которого датируется 1594 годом, передан в пользование действующего Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря.

Специалисты провели на Сергиевском храме реставрацию кровель и подкровельных конструкций, укрепили кирпичную кладку стен и контрофорсов, отремонтировали фасады. В перспективе к этому объекту планируется подвести инженерные коммуникации.