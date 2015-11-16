Париж, 16 ноября, 2015, 15:56 — ИА Регнум. Хакеры из международной группировки Anonymous выпустили видеообращение, в котором пообещали усилить борьбу с организацией «Исламское государство» за террористическую атаку на Париж (Франция), которая была осуществлена в пятницу, 13 ноября. Как сообщает НТВ, учитывая успех прежних операций хакерской группировки и то, насколько для ИГ важны сайты, аккаунты в социальных сетях и почта, угроза вполне может оказаться весьма серьезной для террористической организации.

Цитата из х/ф «V — значит вендетта». Реж. Джеймс Мактиг. 2006. США, Германия V

На видео, которое появилось в интернете, человек в маске Гая Фокса говорит, что парижские теракты не останутся безнаказанными, и предупредает ИГ о грядущих кибератаках на их интернет-ресурсы.

«Мы запустим против вас (ИГ) крупнейшую кампанию, — говорит неизвестный. — Ожидайте массовых кибератак. Война объявлена. Готовьтесь. Мы — Anonymous, мы — легион, мы не прощаем, мы не забываем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Париже была совершена серия террористических актов: несколько взрывов прогремели возле стадиона «Стад де Франс», еще один взрыв — на бульваре Вольтер. Кроме того, злоумышленники устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах и захватили заложников в концертном зале «Батаклан» (двое из них привели в действие пояса смертника).

По последним данным, в результате вылазки террористов погибли 129 человек, более 350 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».