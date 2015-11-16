Москва, 16 ноября, 2015, 15:41 — ИА Регнум. Управляющий партнер Heads Consulting Александр Базыкин полагает, что пора перестать удивляться ставшему уже традиционным отзыву лицензий у банков, 2−3 лицензии в неделю уже можно считать стандартным делом. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Банка России о лишении права на работу московских «Банка Город» и «Витязь», а также оренбургского «НОСТА».

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«К текущему моменту российский Центробанк отозвал в общей сложности 80 лицензий с начала 2015 года. Трижды регулятор увеличивал темпы санации банковского сектора и отзывал сразу по четыре лицензии. Стандартная «чистка» — 2−3 лицензии в неделю. Подобными темпами Центробанку предстоит еще полтора-два года напряженной работы, которая очистит банковский сектор от недобросовестных участников. Стресса от отзыва подобных лицензий сектор давно не испытывает, если это не касается участников топ-100», — пояснил Базыкин.

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Директор по инвестициям компании AGT инвест Дмитрий Нужденов обратил внимание, что реализация мероприятий ЦБ РФ по чистке банковского сектора и отзывам лицензий у банков вызывает большое количество вопросов. В их числе объективность, прозрачность и понятность процесса отзыва лицензии у банков, каким образом банку можно рассчитывать на пересмотр уже принятого решения и/или ошибки сотрудников ЦБ при изучении ситуации и принятии решения, что будет, если суд встанет на сторону банка, а лицензия у банка будет уже отозвана, как будут устранятся «ошибки» и будет ли выплачена компенсация.

Кроме того, он напомнил, что при отзыве лицензий у банков появляются целые группы граждан и компаний, которые несут прямые финансовые убытки, часто очень значительные. Это юридические лица — малый и средний бизнес, хранящий деньги в данном банке, прежде всего, граждане с суммами более 1,4 млн рублей на вкладах и контрагенты данного банка. «Кто компенсирует им убытки? Сколько таких компаний закроется? Очевидно только в этом году таких компаний будет тысячи или десятки тысяч. Сколько граждан в этом случае станут безработными? Сколько сотрудников банков останутся без работы? Есть ли программы, которые помогут им найти работу, поменять квалификацию и выжить? Это могут быть и миллионы человек», — добавил Нужденов.

Напомним, что 16 ноября Банк России лишил лицензии три банка: «Банк Город» (Москва), «Витязь» (Москва), «НОСТА» (Оренбург). Решение принято в связи с тем, что организации не исполняли федеральные законы и проводили высокорискованную кредитную политику. В кредитных учреждениях назначены временные администрации.

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Отзыв лицензии у оренбургского банка особо не повлияет на экономику региона