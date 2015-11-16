Москва, 16 ноября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Предложение о сокращении категорий российских граждан, которые могут пользоваться бесплатной медицинской помощью, внесено экспертами подведомственного Минфину Научно-исследовательского финансового института. Предлагается оставить бесплатные услуги для детей, пенсионеров и инвалидов, а для работающих граждан ввести ограничения, превышение которых вынужден будет оплачивать работодатель, пишет «Российская газета».

ИА REGNUM Черный крест

Уточняется, что эта идея не нашла поддержки у министерства здравоохранения.

Как сообщается, по мнению экспертов, бюджетные деньги на здравоохранение расходуются неэффективно. В качестве примера приводятся ложные вызовы скорой помощи и неуместное, по мнению аналитиков института, обращение граждан в неотложку в случае высокой температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение Научно-исследовательского финансового института Минфина ввести соплатежи в ОМС и открыть индивидуальные медицинские страховые счета для покрытия части стоимости медицинской помощи вызвало неоднозначную оценку парламентариев и экспертного сообщества.

По мнению опрошенных корреспондентом ИА REGNUM специалистов, данный способ реформирования системы здравоохранения приведет к окончательному переходу на платное медицинское обслуживание.

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