Москва, 16 ноября, 2015, 15:11 — ИА Регнум. 16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между СССР и США. За этой короткой сухой фразой кроются процессы, начавшиеся задолго до самого события и продлившиеся до самой кончины одной из двух супердержав и даже дальше. После Октябрьской революции США, наряду с Великобританией, Японией и другими, были одним из государств, решивших, подобно стервятникам, поживиться на свежем трупе Российской империи. Они прямо и косвенно поддерживали разрозненные армии белых, фактически покупая куски Белого движения на корню, выслали свой экспедиционный корпус. Естественно, о дипломатических отношениях с советской властью тогда речи быть не могло.

Знак программы «Союз-Аполлон»

С годами ситуация изменилась. Советская Россия доказала на деле свою жизнеспособность и волю к развитию. Период бурных преобразований требовал больших ресурсов. Техническое отставание необходимо было преодолевать с помощью импорта технологий. В Америке же, напротив, при неизменной внешней политике извлечения выгоды из чужого кризиса внутренняя политика довела страну до собственного очень глубокого экономического кризиса. В данной ситуации нужно было любой ценой поднимать производство, что в условиях низкого внутреннего спроса могло быть достигнуто лишь с помощью наращивания экспорта.

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Экономика и в этот раз оказалась сильнее политики. В течение десяти лет стремление развивающейся страны с большими ресурсами и потребностями в продуктах тяжёлой промышленности к наращиванию импорта и потребность индустриально развитой, но задыхающейся в отсутствие рынка сбыта станы в наращивании экспорта побороли нежелание политических элит идти на сближение. Никакое различие идеологий и ценностей не могло остановить страны в их желании выжить. Одной — успеть подготовиться к очевидной уже на тот момент германской угрозе. Другой — побороть экономический кризис, уже успевший вылиться в огромную безработицу, голодные смерти, массовые протесты.

То, что для обеих сторон с точки зрения идеологии было если не предательством, то как минимум большим компромиссом с совестью, стало реальностью благодаря суровой экономической действительности и геополитическому расчету. В русле отношений СССР и США, как дипломатических так и иных, во многом лежит ключ к пониманию истории Советского Союза и его крушения. Кто знает, как пошла бы история, если бы советское руководство не было принуждено возобновить отношения в 1933-м для налаживания торговли, позже в русле союзнических отношений свернуть деятельность Коминтерна, затем объявить политику мирного сосуществования… Первый вынужденный компромисс стал началом целого ряда событий, каждое из которых приближало развязку.

СССР больше нет, но остались его потомки: исторические, духовные, юридические. И всем им стоит помнить уроки советско-американских отношений. Уроки о том, что Дядя Сэм всегда блюдёт свою выгоду и за любую услугу придётся платить сторицей.