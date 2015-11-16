Барнаул, 16 ноября, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Прожиточный минимум на 3-й квартал в Алтайском крае утвержден в размере 8 тыс. 761 рубль в расчете на душу населения. Это на 21 рубль меньше, чем в первом квартале 2015 года.

privet-rostov.ru В Алтайском крае уменьшили прожиточный минимум

В Главтрудсоцзащите пояснили это сезонным снижением цен на овощи (в среднем на 39,1%).

Таким образом, для трудоспособного населения минимум установлен в 9 тыс. 383 рубля; для пенсионеров — в 7 тыс. 120 рублей; для детей — 8 тыс. 739 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года под влиянием инфляции прожиточный минимум в Алтайском крае был увеличен сразу на 1 тыс. 202 руб. (в сравнении с 4-м кварталом 2014 года).