Москва, 16 ноября, 2015, 14:48 — ИА Регнум. Известный российский поэт Евгений Евтушенко 15 ноября получил престижную китайскую премию по литературе «Чжункунь», награждение состоялось в Пекинском университете.

24smi.org Евгений Евтушенко

Несмотря на то, что премия в области поэзии «Чжункунь» вручается только в пятый раз: была учреждена в 2006 году, и проходит раз в два года, награда считается очень важной для литературных деятелей. Вручает ее Академия литературы Пекинского университета.

Евгений Евтушенко получил награду за выдающийся вклад в мировую поэзию. По словам поэта, премия будто упала на него с неба, потому что он даже не задумывался о том, что эта премия может быть присуждена ему:

«Это первая такая в общем-то очень серьезная премия, которая присуждена русскому поэту за всю историю, поэтому, может быть, я ее и не заслуживаю», — заявил Евтушенко на пресс-конференции после церемонии вручения в Пекинском университете.

Поэт также, шутя, сказал, что еще молодой 82-летний человек, поэтому надеется получить еще какие-либо важные премии. На пресс-конференции он прочел несколько отрывков из своих произведений.

Ранее в числе ее иностранных лауреатов были: французский поэт Ив Бонфуа, его сирийский коллега Адонис (настоящее имя Али Ахмад Саид Асбар), японский поэт Сюнтаро Таникава, а также польский поэт и прозаик Адам Загаевский.