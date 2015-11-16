Красноярск, 16 ноября, 2015, 14:38 — ИА Регнум. События Красноярского края 16 ноября в нашем специальном обзоре.

krsk2019.ru Шатер зимней универсиады-2019, август-сентябрь 2015 года

Ночное похолодание

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ предупредили красноярцев о возможных опасных и неблагоприятных явлениях погоды.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 17 ноября ночью по центральным районам Красноярского края местами ожидается температура воздуха — 28, — 33°. На автодорогах центральных районов ожидаются гололедица, снежный накат.

Специалисты главного управления рекомендуют населению проявлять осторожность при планировании дальних поездок.

48 миллиардов вместо 40

Подготовка к Универсиаде 2019 года в Красноярске подорожала на 20%. Об этом сообщил министр финансов края Владимир Бахарь на публичных слушаниях.

Как сообщает «Авторитетное радио», по словам Бахаря, на подготовку к студенческим играм уйдут 48 миллиардов рублей вместо запланированных ранее 40 миллиардов. Каждый четвертый рубль будет выделен из краевого бюджета, остальные — из федерального.

Основные расходы — это строительство новых спорткомплексов. Деньги также потратят на медицину, транспорт и обустройство деревни Универсиады.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Универсиада в Красноярске пройдет в марте 2019 года. В ней примут участие более 2,8 тыс. спортсменов и представителей официальных делегаций. Планируется, что число туристов и гостей достигнет 25 тыс. Волонтеров планируется задействовать около 5 тысяч.

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Напомним также, в марте текущего года на сессии краевого парламента председатель правительства региона Виктор Томенко на вопрос депутатов, учтен ли в расходах на подготовку к Универсиаде нынешний курс валюты и кто будет основными подрядчиками, ответил, что «курс валюты не был учтен, поэтому предполагается удорожание строительства».

В ожидании Нового года

Красноярск готовится к празднованию Нового года — 2016, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Главная новогодняя ёлка Красноярска откроется 25 декабря. Открытие новогодних ёлок и ледовых городков на площадках районов города пройдут 26 и 29 декабря.

Утренники для школьников 1−4 классов пройдут в муниципальных дворцах культуры с 14 по 23 декабря. 42 тысячи младших школьников смогут увидеть подготовленные специально для них сказки, а также получить сладкие подарки.

«Мы постараемся сделать основные мероприятия знаковыми и уникальными, а также организовать комфортный культурный досуг горожан в зимний период. Жителей и гостей города ожидают культурно-массовые мероприятия с участием и образовательных учреждений, и спортивных организаций, и молодёжных объединений», — рассказала руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска Наталья Малащук.

Х Зимний суриковский фестиваль искусств пройдёт с 23 декабря 2015 года до 29 января 2016 года. Юбилейный фестиваль откроется 23 декабря в Малом концертном зале.

Как уточнили в мэрии, в течение месяца красноярцам предложат более 50 мероприятий муниципальных и краевых учреждений культуры, искусства, образования. Это мастер-классы, концерты, спектакли, художественные выставки, уличные гулянья и фольклорные праздники, литературные чтения и тематические кинопоказы «Великий сын земли сибирской» в «Доме кино» и детском кинотеатре «Мечта».

IV Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» пройдёт с 13 по 19 января 2016 года. Фестиваль приурочен к 125-летию с периода написания картины В. И. Сурикова «Взятие снежного городка» и 105-летию детской художественной школы № 1. Василий Суриков основал ее в 1910 году.

Погибли в огне

В Железногорске после тушения пожара на промышленной базе обнаружили двоих погибших, сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Поздно вечером 15 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двоих мужчин после тушения пожара на промышленной базе. По данному факту проводится доследственная проверка.

Пожар произошел на промышленной базе, расположенной на улице Южная. Загорелся вагон-бытовка. В ходе тушения пожара было обнаружено два тела. Предположительно, один из погибших — 41-летний мужчина без определенного места жительства, личность второго мужчины устанавливается. Предварительная причина возникновения пожара — эксплуатация неисправного печного оборудования. В помещении была установлена металлическая печка-буржуйка.

Назначено две судебно-медицинские экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.