Оренбург, 16 ноября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. На улицах Оренбурга начали устанавливать и украшать елки. Так, новогоднее дерево уже стоит перед зданием администрации Южного округа, собирают каркас елки на ул. Советской, на ул. Терешковой наряжают елку шарами и светящимися снежинками. Об этом сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.

oboi-na.ru Скоро Новый год

Кроме того, начинают появляться елочные базары. Возле ТК «Восточный» можно наблюдать склад елок по цене от 200 рублей. Пока новогодние деревья спросом у населения не пользуются.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Владимир Рябов, в 2015 году на внутренний рынок региона из местных лесхозов поставят до 90 тыс. сосен, в прошлом году объем поставок составил 75 тысяч. В этом году стоимость молодых сосен вырастет, но незначительно. По предварительным данным минлесхоза, цена будет варьироваться от 120 до 250 рублей, в зависимости от высоты дерева.

Помимо внутреннего обеспечения, часть сосен поставляется в Татарстан и Самару — до 50 тысяч. Как признался Рябов, оренбургские деревья имеют желтоватые иголки из-за климатических особенностей. Именно из-за внешнего «дефекта» стоимость деревьев ниже и местные сосны не составляют особой конкуренции, например, башкирским деревьям.