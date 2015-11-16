Оренбургские лесхозы вырубят для населения 90 тыс. молодых сосен
Оренбург, 16 ноября, 2015, 14:32 — ИА Регнум. На улицах Оренбурга начали устанавливать и украшать елки. Так, новогоднее дерево уже стоит перед зданием администрации Южного округа, собирают каркас елки на ул. Советской, на ул. Терешковой наряжают елку шарами и светящимися снежинками. Об этом сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, начинают появляться елочные базары. Возле ТК «Восточный» можно наблюдать склад елок по цене от 200 рублей. Пока новогодние деревья спросом у населения не пользуются.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Владимир Рябов, в 2015 году на внутренний рынок региона из местных лесхозов поставят до 90 тыс. сосен, в прошлом году объем поставок составил 75 тысяч. В этом году стоимость молодых сосен вырастет, но незначительно. По предварительным данным минлесхоза, цена будет варьироваться от 120 до 250 рублей, в зависимости от высоты дерева.
Помимо внутреннего обеспечения, часть сосен поставляется в Татарстан и Самару — до 50 тысяч. Как признался Рябов, оренбургские деревья имеют желтоватые иголки из-за климатических особенностей. Именно из-за внешнего «дефекта» стоимость деревьев ниже и местные сосны не составляют особой конкуренции, например, башкирским деревьям.