Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 14:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «нереалистичными» ожидания того, что 20-минутная встреча Владимира Путина и Барака Обамы стала переломной в двусторонних отношениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чистыми руками (фрагмент)

По его словам, двусторонние отношения такие, какие они есть и разногласия такие, какие они есть. Он отметил понимание необходимости двустороннего диалога, «хотя бы для обсуждения имеющихся проблем».

«Поэтому, наверное, ошибочно думать, что возможно за 20 минут перевернуть двусторонние отношения — конечно, это невозможно, но сама по себе беседа действительно носила конструктивный характер», — добавил Песков.